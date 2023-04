La película que ha tenido muchos cambios de fecha de estreno, alguna que otra polémica con sus actrices y una expectativa gigantesca por parte de los fanáticos de las superheroínas, tiene un brillo de luz entre tantas especulaciones.

The Marvels, la segunda parte del filme Capitana Marvel, muestra a la heroína más fuerte del universo en alianza con Kamala Khan conocida como Ms. Marvel y la capitana Monica Rambeau, para salvar al universo. Entre momentos de humor y acción la cinta explora el conflicto con los Kree una raza alienígena que hará la vida imposible de las heroínas.

También aparece en el adelanto Samuel L. Jackson, quien volverá a meterse en la piel de Nick Fury, así como Park Seo-joon y Zawe Ashton también se suman al reparto de esta producción.



“Parece que nuestros poderes están vinculados”, le dice Mónica Rambeau (quien tuvo gran protagonismo en WandaVision) a una emocionada Kamala Khan, quien trae por accidente a la Capitana Marvel. En esos ires y venires tendrán que enfrentar a una forma de maldad y tratar de lograr que esa fusión generacional de esfuerzos funcione.

The Marvels estará conectada con el concepto de los multiversos que ya ha explorado Marvel con Spider-Man y el Doctor Strange y tiene una gran importancia en la fase cinco del universo cinematográfico de la compañía, tras el tropezón que experimentaron con la reciente Ant-Man and the Wasp: Quantumania.



Pero su directora Nia Dacosta reconoce que además de la explosiva acción y humor que han explorado en el último corte del filme, hay un elemento más profundo que el mensaje poderoso de trabajar en equipo.

Teyonah Parris vuelve a su papel de Monica Rambeau. Foto: Disney+

"Para The Marvels, lo más importante fue asegurarme de acercarme a estos personajes como seres humanos y no necesariamente como superhéroes o superheroínas. Quiero saber más sobre Capitana Marvel. ¿Quién es ella? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué la impulsa? ¿Cómo lidias realmente con ser el ser más poderoso del universo? ¿Cómo te pesa eso? Ese es el tipo de cosas que quiero explorar", dijo en una entrevista a inverse.com. Lo cierto, es que el adelanto da un impulso a un filme que ha estado plagado de cierta energía negativa, que aquí parece conjurarse del todo. Se estrenará en noviembre de este año.

