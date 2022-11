El actor Mickey Kuhn, que salió en la película 'Lo que el viento se llevó', murió este domingo a sus 90 años. Cuando la producción cinematográfica se estrenó, el actor tenía solo seis años y fue el último de quienes participaron en la película en morir.



Su esposa Barbara le informó a 'The Hollywood Reporter', una revista cinematográfica estadounidense, que la defunción se dio en un centro de cuidados paliativos en Naples, una ciudad del estado estadounidense de Florida.



Mickey Kuhn encarnaba a Beau Wilkers, el hijo de Olivia de Haviland y Leslie Howard en la cinta. Interpretó situaciones dolorosas, como la muerte de quien era su madre en la película.



Esta fue uno de los grandes clásicos del cine bélico, porque se desarrolla en medio de la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense, que se dio desde 1861 hasta 1865 y que fue un conflicto entre los estados antiesclavistas y defensores de la unión federal de 1776 y los secesionistas del sur.

'Lo que el viento se llevo' es "amada por unos y odiada por otros", porque habla sobre un tema sensible: la esclavitud. Muchos críticos de cine mencionan que "se romantiza la esclavitud y se contribuye en la construcción de los estereotipos". Otros, por su parte, hablan de que cuenta un momento de la historia.



Lo cierto es que Mickey Kuhn era un niño durante su participación en la serie y a partir de su actuación allí se dio a conocer en el cine. Ese mismo año estuvo en otras películas como: 'King of the Underworld', 'Juárez', 'When Tomorrow Comes'.



Ademas, estuvo en producciones como 'Dick Tracy' (1945), 'The Strange Love of Martha Ivers' (1946), 'Red River' (1948), 'I Want a Divorce' (1940), 'One Foot in Heaven' (1941), 'A Tree Grows in Brooklyn' (1945), 'The Searching Wind' (1946), 'High Conquest' (1947), 'Scene of the Crime' (1949), entre otras.



Su vida estuvo rodeada de interpretaciones para la pantalla grande, pero se retiró a finales de 1951 y dedicó su vida al mundo de los aviones, porque empezó a trabajar en una aerolínea, de la que se jubiló en 1995.

