Descubra el alma del Festival de Cine de Cartagena

La heroica se se prepara desde el 11 de marzo para la edición 60 del Festival Internacional de Cine (Ficci), que este año trae 195 películas de 51 países y se extenderá hasta el 16 de marzo.

El encuentro hará un recorrido cinematográfico, pero a la vez con reflexiones que van más allá de la experiencia en el cine, como encuentros con realizadores y presentar producciones que bajo otras circunstancias no se podrían apreciar en el país.

Todo eso está, claro, pero, como dice el director artístico del Ficci, Felipe Aljure, en esta edición hay además mucha reflexión.



Precisamente, Aljure conversó con EL TIEMPO sobre la nueva aventura del festival de cine más antiguo de Latinoamérica.





¿Hay una idea de revolucionar un poco lo que es el Ficci?

Yo creo que eso viene de atrás, del año pasado, cuando el festival planteó la necesidad de tener una mirada desde la cinefilia con una muestra de películas muy robustas, recientes y con grandes propuesta desde sus lenguajes; pero también pensamos que los festivales deben tener una pertinencia y asomarse de alguna manera a temas que son de interés mundial.



Antes fueron las migraciones...

Sí. Pero este año hemos venido viendo cosas como la destrucción de la naturaleza, la tala e incendio de bosques (...), y, bueno, nosotros desde el cine o la cultura pensamos cómo estamos mirando eso y qué podemos hacer ya. Dentro de esa inminencia vimos que era un tema que había que tocar, pero sin ánimo apocalíptico, sino diciendo: ‘Vamos por un camino peligroso, y es el momento de hacer algo’.



Eso se nota en el apartado denominado ‘Deriva cósmica’...

Sí, son cinco películas, que en lo académico va a llamar a especialistas en esos temas, lo que genera un vector de reflexión que ilustra al público y dinamiza la experiencia cinéfila. El objetivo es que cuando se acabe el Ficci, todos sientan que hicieron parte de algo que puede cambiarles la vida y que el mundo es más chévere.



¿No es arriesgado ese punto de vista en un encuentro de películas?

Yo creo que uno debe tener un ánimo pedagógico y constructivo en estos temas. La cultura tiene el debate, la reflexión, y hay un carácter contestatario en nuestro sector; uno debe tener un ánimo abierto para atender esas preguntas sin descalificar, porque también son miradas: hay gente que tiene una mirada en el cine más tradicional, el del creador o el artista, pero no quisimos caer en eso o volverlo ecológico. Hay cinco películas del tema y otras 190 del mejor cine del mundo.



¿Qué tan difícil fue hacer un festival como el Ficci?

Es un esfuerzo tremendo. Es enorme (...). Tenemos la costra del cine y el amor, el nuevo es uno; es muy difícil hacer reflexiones sobre eso porque la dificultad es buena, pero hay que ayudar un poquito, teniendo, claro, la voluntad de los gobiernos, pues este es un festival querido, pero hay una mecánica en la gestión que es de una dificultad enorme.



El año pasado, el director del Festival de Cine de Busan, Kim Dong-ho, se preguntó: ¿cuál es la razón de que estos se sigan haciendo y qué les depara el futuro? E hizo un encuentro con representantes de festivales asiáticos, el de Moscú y el Ficci, llegando a estas conclusiones: todos tenemos problemas de plata; también nos dimos cuenta de que la ‘cobija internacional’ nos hace fuertes y nos da visibilidad y hay que mantenerla porque por ahí se mueven pensamiento y cine de reflexión. Y necesitamos un anclaje en el territorio, en lo local, que nos dé una razón de ser, una pertinencia.



¿Eso cómo se revela en el Festival de Cartagena?

Con cosas como abrir la puerta a una muestra indígena, afro, una muestra para los cartageneros, para las periferias geográficas y las urbanas (...). Digamos que este año, por ejemplo, vamos a tener una reflexión sobre el Grupo de Cali (que anuda a directores y cineastas de la capital vallecaucana) y a algo que llamamos ‘Ameroabérica’ (mezcla de América e Iberoamérica), ahí nos vamos alineando.



¿Cómo describe esa muestra de ‘Ameroabérica’?

Yo creo que la muestra latina e iberoamericana es poderosísima. Estamos en un momento muy importante para el cine del continente, y eso claramente es un tema que hay que destacar.

Tenemos producciones de gran factura como Blanco en blanco, una vaina que lo lleva a uno a revisitar las raíces de nuestra historia y mira el desprecio racial hacia las tribus indígenas, donde la vida carecía de valor, y nos damos cuenta de que los dolores de hoy están anclados en los de ayer.

Otro ejemplo es el de La vida invisible (Brasil), que habla del amor de dos hermanas y de la mezquindad de una sociedad, que es una tragedia y es lo que arrastran nuestros pueblos.



¿Y Caliwood?

Ese ha sido uno de los movimientos que han generado cambios en la cinematografía y ha sido incluyente con películas como Agarrando pueblo (Carlos Mayolo y Luis Ospina), Yo soy otro (Óscar Campo) El rey (Antonio Dorado), La sirga (William Vega) y La tierra y la sombra (César Acevedo), ficciones que tienen una presencia importante en muchas generaciones, miradas y talentos que están ahí y que teníamos que revisitarlos.

¿Y hay algo de cine experimental?



Hay un par de secciones muy particulares: ‘La gente que hace cine’ y ‘Lo que el cine le hace a la gente’, en las que identificamos a esa generación que se brincó el eje, con películas en las que somos observadores y también observados.



Así como Omnívora, a la que seguramente llegará gente que siente que no clasifica a las muestras: los que dicen: ‘Yo no soy eso’ conectan con esta producción, que ofrece lenguajes atrevidos y disruptivos. Es un cine con un nivel de certeza de que no va a llegar a las salas, y este es el momento para verlo.



Al igual que a los dos invitados de lujo: el director y actor Werner Herzog y el productor y realizador Roger Corman...

Lo de Corman era un sueño y lo camellamos mucho (...). Este señor tiene 93 años, está rodando en el Caribe y después de eso nos visitará. Para mí es el personaje vivo más influyente en la cinematografía contemporánea, con unos 450 títulos.



Tráiler del filme The Dunwitch Horror, de Roger Corman:

Además, fue el que crio a Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, es un invitado tremendo. Y Herzog, pues... otro grande que ya rodó en Colombia (Fitzcarraldo y Cobra verde) y representa una ‘tilde’ para el festival.



¿Tendrá tiempo para otra aventura en el cine?

Cuando llegué me dijeron: ‘Eso son cinco días’ (bromea), pero en realidad te lleva todo el tiempo (...). En realidad, yo adoro el festival y adoro el proyecto que estoy escribiendo (Tinitus), pero ahora está la satisfacción en un momento del festival que tiene que generar reflexión y espacios de encuentro.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1