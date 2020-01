Lo peor de la tele 2019 / El otro lado

Canal 1. Con la expulsión de 'Noticias Uno' mostró que poco le interesa hacer televisión, crear marca, competir. No ha sido capaz de ser competencia. Hace televisión basura y televentas. No produce ficción. No tiene identidad de canal. Solo se salva por CM& y su obediencia a Mintic y Duque. Del 1 poco que esperar.



Señal Colombia. Nada por aquí, nada por allá. Ni produce, ni hace, solo repite. No hay estrenos, perdió el atrevimiento, expulsó a los talentosos y no ha podido crear una nueva identidad. Muy Duque: destruir sin proponer. De Señal Colombia esperamos que en el 2020 muestre su propuesta.

RCN. Quiere cambiar, pero haciendo lo mismo. El noticiero hizo ajustes de tono y estilo, pero eso no lo nota el televidente, deben hacer una reinvención de formato, horario, estilo, menos uribismo y olvidar a Maduro. En ficción se contentaron con las repeticiones. Se espera que en el 2020 venga la reinvención total, que imaginen otro canal.



La ley Mintics. Fue lo peor para la soberanía audiovisual colombiana ya que significa la muerte de la televisión publica; contentillo para el 1, Caracol y RCN que sobrevivirá por máximo 10 años; no hay apoyo a contenidos nacionales; se gubernamentalizó la tele con Mintic decidiendo licencias y contenidos.



Esta ley Constain-Slims premió y le hizo el negocio a Netflix, Apple y sobre todo a Claro. Somos un país comprado por el humo digital.



La economía naranja. El mentefacturador viceministro de “cultura” tuitió: “De Colombia para el mundo, 'El Inquisidor': la primera serie de televisión hecha 100% con celulares y dispositivos móviles. Una mentefactura que marcará un antes y un después en la #EconomíaNaranja”.



Se le olvidó que eso no da billete, ese programa era de un contenido mediocre y el uso del celular no es lo importante, el asunto es el contenido y el modelo de negocio.

Las redes (sobre todo el WhatsApp) siguen influyendo en los medios (periodistas lectores de tuits y tendencias) y jurásicos (mayores de 40). Por eso nuestros televidentes son barras bravas en lo político, aburridos de la vida colectiva y juguetones de odios y venganzas.



El 'seudo-reality' 'El Legado', de Teleantioquia, porque es copietas de 'El desafío'. Y lo más perverso es que juega con la identidad y los saberes de la comunidad embera.



El periodismo. Hacemos periodismo mascota (que se vende por una caricia del poder o el dueño) y complaciente (para que pauten), periodismo de una fuente, periodismo sin relato, periodismo de semen, sangre, Uribe y Petro.



El humor. En televisión no sabemos reír, o sea ironizar sobre nosotros mismos, hacer crítica de lo que somos, pensar el mundo desde la burla del poder. Seguimos siendo 'Sábados felices' con chistes racistas, machistas, clasistas y homofóbicos. O absolutamente estúpidos e ignorantes con esa cosa que llaman 'La vuelta al mundo en 80 risas'.



Del 2020 esperamos que nuestra televisión haga periodismo, cree formatos, genere soberanía audiovisual y la reinvención de RCN y Señal.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com