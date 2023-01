Leandro (RCN). Una historia muy nuestra, contada con cariño, con un guion gozoso y un Silvestre querible. Llegó, encantó, ganó y puso a sonreír a lo grande al canal. Esto demuestra que cuando contamos en nuestro estilo, todo es posible. Somos ese relato amoroso y bucólico de querernos con alegrías.

Arelys Henao (Caracol). Música popular, historia de heroísmos en modo de mujer, muy colombiana y con un mensaje muy poderoso: “Mujeres, no permitamos que nos maltraten. ¡Por miedo y amor no podemos callar!”, canta Arelys.



A grito herido. La serie de la plataforma Prime que demuestra que la ficción televisiva es nuestra marca Colombia para el mundo. Somos la tierra de la mejor telenovela. Baladas del corazón con actrices con carisma.



Frente al espejo (Capital y Comisión de la verdad). Este magazín busca hacer de la verdad algo diverso y gozoso. La clave está en la conducción desparpajada de Santiago Alarcón quien, con sus monólogos, reflexiones y opiniones, le habla al televidente. Su aporte está en esa intuición de que si los colombiches nos vemos en el espejo de la guerra y las víctimas, las paces pueden ser.

Fútbol TV. Que la Champions, que la Euro, que la Libertadores, que la Suramericana, que el Mundial, que el campeonato local. Y así todos devenimos feligreses de esa fe. Y su iglesia es la tele. No importa que los curas (narradores y periodistas) sean tan malos: los narradores gritan, los periodistas moralizan. Pero es el fútbol, y se practica el aguante con estos señores, con tal de verlo.



TV con identidad. Origen es un canal de TelePacífico para celebrar la Colombia expandida y diversa en saberes ancestrales afro e indígenas. ¡EUREKA! es el canal para lxs niñxs y lxs adolescentes de Canal Capital. No es más de lo mismo, es televisión para ser y hacer colombiches.



MasterChef Celebrity. Este concurso le ha traído alegrías al canal RCN. Y eso es bueno porque cuando no hay competencia, los televidentes pierden.

Las iguanas. Serie que llegó a HBO, hecha en modo independencia y fue financiada por el fondo de televisión pública que administra Mintic. Bueno llegar a plataformas, mejor hacer otras televisiones.



Nación rebelde (Señal Colombia). Una transmedia (serie de televisión, libro, radio, pódcast, exposición en el Museo Nacional) que narra cómo el rock ha sido un fenómeno disruptivo en lo político y cultural que se mueve a ritmo hip-hop, fusión, metal, punk, pop y la llamada ‘nueva canción’.



Periodismo de investigación (Caracol). La televisión informativa tiene poder cuando deja de hacer entrevistas y directos y cuenta realidades en forma de crónicas y reportajes. Caracol con Ricardo Calderón y un equipo especializado han logrado devolver rigor y poder a la televisión informativa.



Repeticiones. Pura Sangre y Café, Betty Escobar, Pedro y El cartel, Nuevo rico y La reina del flow, Pasión de gavilanes y lo que sea... Las ficciones colombianas son muy buenas para marcar donde las pongan. Calidad que se añeja. Historias que perduran.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

