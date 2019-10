Si le gusta el cine, esto es lo imperdible del Biff

Una vez más, el Biff derrocha su programación en las salas de cine de la capital: hasta el 16 de octubre, propios y extraños disfrutan en la capital de la quinta edición del Bogotá International Film Festival (Biff).Estamos hablando de 61 películas, procedentes de 47 países y clasificadas en diez apartados: Colombia Viva, Espíritu Joven, Masters, Fantasmas del pasado, Insumis@s, Retrospectiva de Autentika Films, Identidades, Tonos de thriller, Cine Concierto y Biff Kids.

“Nos hemos convertido en el segundo lugar de estreno de las películas después de pasar por el Festival de Cine de Cannes o el Festival de Cine de Berlín, posicionando regionalmente a Bogotá como un destino turístico a través del cine. Pronto vamos a incluir a Bogotá en el circuito internacional de festivales de cine de primer orden”, cuenta Andrés Bayona, director y fundador del Biff.



El festival se lleva a cabo en las salas Multiplex Avenida Chile, Multiplex Andino, Multiplex Embajador, Multiplex Calle 100, Multiplex Santafé, Multiplex Américas, Cinemateca Distrital, Auditorio Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Goethe Institut - Jardín 82, Cine Tonalá, el MamBo, Maloka (sala digital) y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.



A continuación lo imperdible en este Biff:

Masters

La posibilidad de ver las producciones más recientes de grandes realizadores del séptimo arte es la esencia de este apartado de la programación. Este año se exhibirán Tres caras, del iraní Jafar Panahi; A rainy day in New York, de Woody Allen; Ang Hupa, de Lav Díaz;l Por la gracia de Dios, de François Ozon; Fire Will Come, de Oliver Laxe; Tommaso, de Abel Ferrara, y Vision, de la japonesa Naomi Kawase.

'Zhiraz' se presentará el domingo 13 de octubre, en el Julio Mario Santo Domingo. Foto: Cortesía del Biff

Cine Conciertos

Zhiraz llega restaurada gracias a el British Council y celebrar sus 80 años, y será musicalizada por La Orquesta Filarmónica Juvenil (se presenta en el Teatro Julio Mario Santo domingo) y también está The Doll, de director Ernst Lubtisch, producción que celebra su centenario y que cierra Cinemateca al Parque este domingo 13 de octubre, en el Parque el Chicó.

Colombia viva

Como parte del compromiso de este evento cinematográfico se exhiben títulos de la producción local. El turno este año es para Óscar Ruiz Navia, con Fait Vivir; Manuel Correa, director de La Forma del presente, y Siembra, de Santiago Lozano y Ángela Osorio.

El actor mexicano Xabiani Ponce de León, protagonista de 'Esto no es Berlín', uno de los invitados. Foto: Cortesía del Biff

Invitados

Para cerrar las recomendaciones, están los talleres y charlas que forman parte de la programación académica del Biff y que este año encabezan el argentino Mateo Bendesky, director de Los miembros de la familia, y el actor mexicano Xabiani Ponce de León, protagonista de Esto no es Berlín.

Cuándo y dónde

El Biff se llevará acabo hasta el miércoles 16 de octubre. Más información de horarios y programación en BIff.co

