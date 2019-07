‘El BAM es el mejor espacio para los que hacemos cine’

Muchos de los títulos colombianos que llegarán a las salas de cine del país en los próximos meses e incluso años se cocinan por estos días en los salones y pasillos de la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, en los teatros de Avenida Chile y el Colegio Gimnasio Moderno.

Durante toda la semana, y hasta mañana, la industria cinematográfica local tiene en esos sitios uno de sus mayores encuentros: el Mercado Audiovisual de Bogotá –BAM, por sus siglas en inglés– que celebra diez años cerrando brechas entre la producción colombiana y la internacional, así como abriendo posibilidades de finalización, coproducción y exhibición en otras latitudes.



“Este es el mejor espacio para todos los que hacemos cine: se consiguen coproductores, distribución y si no lo logras, al menos pones a prueba tu proyecto”, comenta el realizador y productor chocoano Jhonny Hendrix Hinestroza, que en este 2019 se encuentra en el BAM presentando como productor el documental Como el cielo después de llover, de Mercedes Gaviria, hija del veterano realizador Víctor Gaviria.

Hinestroza, director y guionista de las películas Chocó, Saudó y Candelaria, es un asiduo asistente al mercado: “Para mí ha sido fundamental porque allí he conseguido la financiación para dos de mis proyectos. Por ejemplo, mi más reciente película, Candelaria, consiguió sus coproductores alemanes en ese espacio y su ayuda permitió la finalización de la película”, recuerda.



Sin embargo, el BAM, que en esta edición ha abierto sus charlas al público y ha creado nuevos espacios para la producción de contenido animado y unos encuentros más informales (los BAM Nights), ha “cambiado en los años recientes sus políticas. Siento que ahora está más centrado en los que están empezando, hacen mucho énfasis en el cambio generacional; es como si me estuvieras diciendo que soy un gran director, cuando no tenemos una gran industria y todos estamos buscando una oportunidad”, agrega el realizador.



Él mismo expone que el BAM ni otros mercados del país han atendido el tema de la exhibición, que es el cuello de botella para la producción nacional. “Somos una industria muy incipiente, en la que ya conocemos varios procesos creativos y cómo se hacen ciertas cosas, pero se nos quema el pan en la puerta de horno (…) Ahí es donde siento que el BAM es contradictorio”, dice.

Documental 'Como el cielo después de llover', de Mercedes Gaviria, hija de Víctor Gaviria, y producido por Hinestroza.​ Foto: Antorcha Films

Por ahora, el documental que produce busca socios para su finalización, además de espacio en festivales y, por qué no, ventas internacionales.



“A mí Como el cielo después de llover me emociona mucho porque es la búsqueda del camino de una hija a la sombra del padre, que no es cualquiera, es Víctor Gaviria, casi que el papá de todos los que hacemos cine en este país”, cuenta.

SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Twitter: @s0f1c1ta