Lo bello, lo bueno y lo perverso / El otro lado

La televisión es el espejo del alma popular masiva: ahí vamos para vernos en un retrato simplista de lo que somos como cultura.

Esta semana fuimos a la pantalla y vimos lo bello de nuestra cultura musical; lo bueno de las universidades haciendo televisión; lo perverso de los trinos que matan del dueño de la finca Colombia.

Lo bello: ir al canal Trece y ver 'Así suena la noche', el especial documental de 10 capítulos sobre cómo, para sobrevivir climas y desgracias, habitar las alegrías e imaginar la vida, en Colombia se le tiene música. Son de trapiche (Cundinamarca), cantos de vaquería (Meta), ritmos de espantos (Casanare), arrebato rock (Neiva), alegría río (Florencia, Caquetá) y más.



Esta serie narra los relatos y rituales que habitan cada música y cada cultura. Contado con calmita, regalándole imágenes a la memoria, encontrando personajes que cuando hablan de su tradición y cantos se emocionan. Una serie que cuenta la belleza y profundidad de este país que es diverso, maravilloso y enigmático.



'Así suena la noche' son ensayos cantaditos para vernos en lo mejor de nuestra identidad: esas músicas que nos hacen pensar que somos más de lo que nos dicen políticos y medios. Televisión pública 'cool', con cariño y hermosura.

Lo bueno: Zoom TV cumple 10 años. La intención es brillante y el cumplir 10 años es maravilloso. La idea es muy buena porque se espera que las universidades sean un laboratorio experimental audiovisual de formatos, agendas, estéticas e identidades.

Por ahora, en estos 10 años se destacan solo las series de coproducción diseñadas desde el mismo canal.



La debilidad está en lo que producen las universidades. Mucha televisión de la misma y poco experimento. La universidad queda debiendo la invención de nuevos formatos, experimentos narrativos, atrevimientos audiovisuales.



La otra debilidad está en que es un canal abandonado en el último número del cable, sin apoyo de la ANTV, sin que le importe a nadie. Universidades como la Nacional y los Andes deberían vincularse y Colciencias debería encontrar en Zoom TV su aliado perfecto. Y que a la ANTV le importe.



Un canal universitario es muy bueno porque es donde se junta lo mejor de todos. Esperamos que este cumpleaños sea un buen motivo para convertirlo en la experiencia más experimental en lo audiovisual de Colombia.



El trino que mata. El dueño de la finca decidió que ese documental llamado 'La negociación', de la gran documentalista Margarita Martínez, no se pueda ver. Y todo porque no presenta su única versión, su verbo de odio con el que mantiene su poder.

Un trino de él y todo se detiene en Colombia. Este hecho demuestra que la realidad política nacional está secuestrada por él. Y él es el trino que mata.



Una forma de liberarnos es ir a ver el documental a los cines que lo tienen programado y ojalá que Caracol o RCN lo emitan para que quede en evidencia que somos más que Él, y que no somos sus súbditos.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail