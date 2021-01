Lo agrio, lo dulce, lo real / El otro lado

LA AGRIA. El ingeniero Jorge Orlando Duque E. me manda estos dos comentarios: “Me causa extrañeza en 'Caracol noticias' como manejan las imágenes de apoyo, repiten y repiten y repiten y repiten las mismas imágenes, como si el camarógrafo hubiese estado en el lugar de la escena solo unos 15 o 20 segundos; lo anterior también ocurre –aunque en menor medida– con el Noticiero CM&; creo que le deberían poner un poco más de cuidado a este tema”.

Creo lo mismo, y eso que no hablamos de las imágenes de archivo que usan sin poner contexto de fechas o lugar, lo cual hace pasar una realidad por otra.



Y agrega que “horrible sentido del gusto, las buenas maneras y el respeto por el televidente que ciertos comerciales de laboratorios clínicos muestren en pantalla tripas, hongos de uñas, el esputo o la flema arrojada por unos tipos y otras desagradables imágenes, muchas de ellas en horas de comidas; ¿no creen que estas imágenes son más propias de un anfiteatro?”.



Y lo grave es que ahora la publicidad solo es cosas farmacéuticas que nos vende drogas y convierte en adictos.

LA DULCE. Bonito que Canal Trece presente a las 8 de la noche puro cine colombiano. Buenísima y útil idea. Y hay para todos los gustos. Para la risa nacional al estilo colombiche y con historias que generan identificación porque nos parece que también las hemos visto en los vecinos o vivido en familia propia están 'Por mis hijos lo que sea', 'Mi abuelo, mi papá y yo', 'Un caballo llamado elefante'.



Para historias más reposadas pero sufrientes están 'Sofía' y eso que les toca vivir a las mujeres en su soledad nacional; 'Ati y Mindhiwa', sobre las mujeres de la comunidad arhuaca; 'La noche eterna de las 12 lunas', que cuenta el año en que una niña indígena wayú aprende a ser mujer en su soledad; 'Riverside', sobre el cinismo del capitalismo que abandona a quien no tiene billete; 'Keyla' y eso de ser familia sin saberlo; 'El Piedra', sobre los modos de ser padre con la excusa del boxeo; 'Defensora pública', que demuestra que el corazón y la justicia no siempre están del mismo lado; 'Gordo, calvo y bajito', en modo animación y en modo funcionario; 'No trague n’tero', que cuenta la búsqueda de las 'fake news'; 'Los niños invisibles', entrañable relato del maestro Lisandro Duque.



LA REAL. En Directv Colombia lo más visto del 2020 fue el fútbol: Barcelona y Real Madrid, Barcelona vs. Bayern München y Real Madrid vs. Inter.



Y en series, tres obras de culto como 'Game of Thrones', 'El cuento de la criada' y 'The Walking Dead'. Y en documentales, otra vez el fútbol: 'Andrés Iniesta: el héroe inesperado' y 'Diego Maradona'. Gol: el fútbol es el programa más exitoso de la televisión.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

