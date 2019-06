Llevamos un Jota Mario en el corazón / El otro lado

De Jota Mario escribí que se le ama y se le resiste por los mismos motivos porque todos los colombianos llevamos un Jota Mario en el corazón.



Y se va. Y ya se le extraña. Se le extraña por quienes lo aman y de los que no se lo aguantan.

Jota Mario fue imagen de marca de RCN, el rostro de las mañanas de la televisión colombiana, el divertidor en concursos y la celebración al hombre común en chistes, apuntes, dichos y decires.



Jota Mario estuvo en todo tipo de programas. Hizo más de 2.500 programas de televisión. Actuó en ‘Revivamos nuestra historia’ y ‘Dialogando’; fue entrevistador y ganó tres veces el Simón Bolívar por buen periodista; fue animador del concurso ‘Adán y Eva’ (sobre parejas), ‘Telesemana’ (sobre chismes de farándula), ‘Domiguísimo’ (un larguero de juegos), el concurso ‘Cazadores de la Fortuna’ y ‘Sábados Felices’.



Y en ‘Muy buenos días’, de RCN, nos acompañó por 16 años. Estuvo en la radio. Escribió 8 libros. Daba conferencias de superación personal. Un colombiano ejemplar, echado pa’ lante.

Jota Mario fue un homenaje al colombiano extrovertido que piensa en directo y dice lo que quiere, se burla de todo para exhibir su podercito, hace chanzas como sinónimo de astucia. Su éxito estuvo en que ha sido el perfecto colombiano: querido, buena gente, charlador, chistosito, entrador, espontáneo, el rey de las chanzas.



Un muy colombiano porque estaba dispuesto a hacer todos los osos posibles con tal que la señora ría. Y es que colombiano que se respete es amenizador de reuniones montándosela a los otros, por eso Jota Mario era el rey del piropo y el atrevimiento sexual.



Lo habían echado de la pantalla de RCN, y ahí sí nadie dijo nada, ¿por qué, ahora, salimos a decir que nos hará falta, mucha falta?



Si ya nadie se acordaba de él, ¿por qué ahora lo lamentan tanto? Ah! porque murió. Y no hay muerto malo. Y eso es muy colombiano.



Se fue Jota Mario (bueno, ya había sido despedido por Canal RCN) y, ahora, hasta el presidente Duque lo llora (sería bueno también que llorara a los líderes sociales), pero estamos hablando de un presidente que discute de cultura con Maluma, luego su cielo naranja está hecho de farándula.



Jota Mario regresó del olvido al morir, él prometió volver, y regresó para convertirse en héroe nacional. Y este homenaje se lo merece porque durante 16 años madrugó todos los días a ponerle buena cara al país, y eso es heroico, ya que es muy difícil ponerle buena cara a este país cínico que se toma en serio lo banal (las estrellas de la farándula) y se toma en risa lo fundamental (la paz, los líderes sociales, las mujeres).



Tal vez el mensaje que nos deja Jota Mario es que los colombianos tenemos que domar, someter y reducir ese “jotamario que llevamos en el corazón”, si no su muerte no habrá valido la pena.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com