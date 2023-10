Llega la tercera temporada de 'Inexplicable Latinoamérica' con Humberto Zurita

En un evento virtual, ante 150 periodistas de América Latina el reconocido actor mexicano Humberto Zurita manifestó su satisfacción de volver a la tercera temporada de Inexplicable Latinoamérica, la versión local del exitoso programa History Inexplicable, que tiene como estrella a William Shatner.

Las historias sobrenaturales y la búsqueda de respuestas ante lo desconocido es el hilo conductor de este programa de History Channel, que esta vez tendrá 12 episodios, que serán vistos a partir del 27 de octubre.



Al respecto, el VP de contenido de History Latin, Miguel Brailovsky, afirmó que América Latina es fundamental, no solo como audiencia sino como generador de historias locales. Y recordó lo exitosas que han sido franquicias adaptadas a la región como Desafío sobre fuego o Alienígenas ancestrales. Sobre Inexplicable Latinoamérica afirmó que “tal vez sea una de las localizaciones más exitosas de un formato internacional”.



Destacó que es la segunda temporada, de tres, en la que Zurita es anfitrión del programa (la primera estuvo a cargo de John Leguízamo) y que, debido al éxito de las temporadas anteriores, esta temporada se extendió de 8 a 12 episodios.



Zurita, por su parte, afirmó: “Haber logrado una gran audiencia en la segunda temporada y que nos permita pasar a una tercera, siendo yo el host de Inexplicable Latinoamérica, de History, para mi es un honor, es un orgullo, es un placer. Además, el haberme desplazado desde mi país, llegar a la Argentina, conocer los estudios en los que iba a trabajar. Ya antes había hecho yo un trabajo de grabación acá en México. Siempre es una gran sorpresa encontrarse con la disponibilidad de History para echar la casa por la ventana en una gran producción”.

La nueva temporada de Inexplicable Latinoamérica se grabó en siete países, gran parte en Argentina. Profundiza en historias como la conexión entre vivos y muertos, enigmas de la evolución humana, construcciones inquietantes. Las historias se recrean con imágenes de archivo, entrevistas (hechas a más de 215 personas, algunos de ellos sobrevivientes o testigos de las historias relatadas) y recreaciones de ficción.



“Vamos a conocer aspectos muy inexplicables tanto en Brasil, como en México, como en Argentina, en Uruguay y en Chile -afirmó Zurita-. Estamos haciendo (un recorrido) por toda Latinoamérica para encontrar todos estos eventos inexplicables, que tienen que ver con las hadas, con prisiones, con madres que son capaces de salvar a sus hijos incluso después de la muerte… Creo que va a ser todo un éxito”.

