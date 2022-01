Cuando terminó de rodar y estrenó la segunda parte de El escuadrón suicida, James Gunn estaba exhausto y en lo que menos quería pensar era en desarrollar otra película de superhéroes incorrectos y ultraviolentos.

Aunque siempre ha sido un realizador inquieto, él quería organizar sus ideas antes de plantearse una nueva aventura detrás de cámaras. Pero luego recibió la visita de su productor Peter Safran y de Walter Hamada, presidente de DC Films, quienes le hicieron la pregunta del millón: si pudieras hacer una serie sobre cualquiera de los personajes de El escuadrón suicida, ¿cuál sería tú elección?



James Gunn no lo pensó mucho y les contestó que sería Peacemaker, un superhéroe con una naturaleza gris y que se movía por un principio radical en su vida: luchar por la paz, al punto de matar al que fuera necesario para alcanzarla.



“Me encantaba trabajar con John Cena (que hizo el papel de Peacemaker en la película) y pensé que tenía muchos dones de actuación y comedia que no pudimos utilizar por completo en la cinta. Y luego, también porque pensé que era un personaje realmente genial e interesante que podría ser pertinente para el mundo de hoy, en términos de su forma retrógrada de ver las cosas”, recordó el propio James Gunn en un panel en el que participó EL TIEMPO.



Hoy, el director no puede esconder la alegría de haber apostado por el proyecto de Peacemaker, que estrena el jueves 13 de enero los primeros tres episodios (de ocho que tiene toda la narrativa) en la plataforma de streaming HBO Max y recorre la brutalidad, el humor y hasta los sentimientos de personaje, sin dejar a un lado una irónica lectura de la sociedad estadounidense y recalcando algo en que lo que Gunn es un maestro indiscutible: mezclar la acción trepidante con una comedia explosiva y a veces absurda.



La serie explora los orígenes de Christopher Smith, mejor conocido como Peacemaker, y revela algunas de sus misiones, junto con la agente Emilia Harcourt (Jennifer Holland); Adrian Chase (Freddie Stroma), que hace las veces de Vigilante –quien lucha contra la maldad y puede curarse fácilmente de sus heridas–, además de Leota Adebayo (Danielle Brooks), que acompaña al protagonista en una misión y genera un interesante contraste con él, ya que es diametralmente opuesta a la incorrección de Peacemaker y es casi como un polo a tierra a su violencia y desenfado. Casi siguiendo el mismo formato con el que logró el director darle una nueva vida a la película El escuadrón suicida.

Cena comentó que tuvo más tiempo para adentrarse en el personaje. Foto: HBO Max

“Este es un tipo que tiene unos ideales y trata de organizar su vida, pero, a la vez, esos mismos ideales podrían estar arruinándolo de muchas maneras. Creo que el personaje no se siente muy feliz por lo que está experimentando y entonces, en la serie, podemos ahondar en todo eso y conocer un poco de dónde viene y cómo se convirtió en lo que es ahora”, precisó el director en otra charla vía Zoom con EL TIEMPO.



“Es cierto que Peacemaker hace algunas cosas que son cuestionables, pero creo que a partir de un periodo de crecimiento llega a hacerse preguntas muy valiosas y eso es lo que lo hace interesante como personaje, el cambio”, explicaba John Cena, que suma a su registro de humor y acción algunos elementos dramáticos que equilibran la violencia y el entretenimiento más intenso, algo que si van a notar los espectadores en el arranque de la serie, que tiene una de las secuencias más impresionantes en una serie inspirada en un superhéroe, a pesar de que el propio Gunn reconozca que en realidad “es un tipo con un tonto uniforme y mucha fuerza que parece más una persona normal que se quiere ver como un superhéroe”. Eso lo hace más cercano y perdona sus clásicas metidas de pata en su afán por hacer el bien.



“La serie de Peacemaker imita por completo lo que fue mi vida en la lucha libre, con esa idea de ser un poco el héroe o el villano, y en la que cuando salía al cuadrilátero me gritaban: “¡John Cena apestaaa!”, bromeó en el panel el protagonista.



Sin embargo, todo parece indicar que en esta producción la gente se va a reír y va a aplaudir a Cena, quien se nota muy comprometido con el personaje y tiene ocho episodios para llevarlo a terrenos más profundos.

Padres duros y ‘heavy metal’

“Cuando trabajas con James Gunn como el cerebro y el tipo que escribió los ocho episodios, es bastante difícil encontrar la línea que él no cruzará”, agregó el productor Peter Safran, que se alió con el realizador y guionista en el filme The Belko Experiment) que fue rodado en Colombia Y que es famoso por producir la saga de El conjuro y Annabelle junto con James Wan.



La que sí cruzó varios límites y encaró el reto en estar en una explosiva aventura como lo es Peacemaker, convertida en una heroína de acción, fue Danielle Brooks. Ella es recordada por su trabajo en Orange is the New Black y Master of None.



“Leota es una heroína de acción, aunque nunca había tomado antes un arma, algo parecida a mí en ese sentido. Pero hay tanta emoción en eso de ser ruda o intentarlo, y yo siempre quise hacer algo así. Peacemaker ha sido un gran regalo como actriz, gracias al gran corazón de James (Gunn) por ser capaz de abrirse a diferentes tipos de personas que se unen a este mundo. Creo que eso es lo que tiene que ver con esa combinación. Así que sí, estoy muy contenta”, explicó Brooks.

También conecta muy bien con la búsqueda personal de Vigilante (Freddie Stroma), que parece ser el contrario de Peacemaker y genera muchos de los momentos más hilarantes de la serie junto con Eagly, el águila que funge como mascota de la estrella, lo que suma a una producción que visualmente tiene todo para ser éxito y que puede reinar junto con Doom Patrol (otra apuesta de superhéroes incorrectos) en la plataforma de HBO Max.



“El humor que destila John Cena es impresionante, y su trabajo de improvisación es una locura y el elemento de autocrítica, que es un aspecto clave para ser un comediante decente, él lo tiene”, comentó Freddie Stroma.



“Pero hay que reconocer que Vigilante es un buen elemento para la serie, pues odia a todo el mundo”, complementa en broma el actor Steve Agee, quien hace el papel de John Economus, que apareció en El escuadrón suicida y ha trabajado en otros proyectos de James Gunn como Brighburn y Super.

Peacemaker trata de hacer el bien con un peculiar equipo de aliados. Foto: HBO Max

Mientras que el tono más denso lo ofrece Robert Patrick, que en 1991 no estaba en son de paz cuando apareció en Terminator 2: el juicio final, como exterminador T-1000, para hacerles la vida imposible a Sarah Connor y Arnold Schwarzenegger. En Peacemaker hace de Auggie Smith, un padre racista y complicado que confronta todo el tiempo a su hijo.



“No es feliz por el hijo que tiene, y el desarrollo de los conflictos de Peacemaker es el resultado directo de una relación paternal muy difícil”, explicó Patrick, quien siempre estuvo en la mente de James Gunn para el papel.

“Cuando estaba comenzando a escribir la serie vi Perry Mason y Robert estaba ahí, pensé que él conseguía ser una buena mala persona”, bromeó Gunn; en realidad, esa tensión familiar es uno de los elementos más interesantes de la producción.



Al igual que cierto tono de nostalgia, que se revela en un detalle, no menos importante, relacionado con la música. Peacemaker es puro heavy metal ochentero o, como explicaba James Gunn, “puro y duro hair metal”.



“Bueno, hablaré sobre el hair metal. Estaba muy emocionado. Esta era una banda sonora en la que probablemente estaba más emocionado de crear desde la que salió la de la primera película de Guardianes de la galaxia (...). Realmente es de los ochenta, pero también hay mucho rock que se lanzó en Europa y muchas bandas realmente geniales que la gente no conoce. A mí encantan esas cosas y hasta un heavy metal muy malo, pero fue divertido encontrar todo eso para inyectarle a la serie su sabor, que mantenemos durante toda la primera temporada”, manifestó el director, que espera que la gente pueda ver toda esa naturaleza gris (al no ser ni muy bueno ni muy malo) de su héroe.



James Gunn no solo dirigió, sin que escribió la serie de ‘Peacemaker’. Foto: Warner Bros.

“Peacemaker tiene muchos problemas, y cuando trabajaba en su historia no me planteaba: ‘Tengo que hacer que este personaje sea simpático’. Simplemente quería que fuera lo más completo posible. Sin embargo, una de las cosas que me hicieron querer contar su historia es que tiene mucho que aprender”.



“Al final de El escuadrón suicida, Bloodsport aprende mucho. Es mejor persona de lo que era al principio. Muchos de los personajes son mucho mejores de lo que eran al principio, y Peacemaker tiene que pasar por eso y no le tomaría solo una temporada de televisión aprender. Quizá eso lo haga más simpático. Tiene puntos ciegos muy bonitos, pero también se encuentra en lugares bastante terribles. Es muy básico”.



Además, reconoció Gunn que era “como todos los chicos con los que crecí en Misuri. No es muy diferente a muchas personas que conozco. Fue divertido hacer este superhéroe o supervillano, o como quieras pensar en él, ya que es capaz de revelar muchos matices”, finaliza el director.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1