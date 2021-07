'Llanto maldito': delirio y fantasmas en medio del bosque

Desde que estudiaba cine en Londres, Andrés Beltrán soñaba con hacer una película de terror. No se considera un experto en la materia. Es un completo desconocido en el circuito de directores que lo producen y, para agregarle dificultades, también quería incorporar un drama familiar en la película. Parecían muchos elementos para su debut en el género. Y tuvo que esperar.

Con The Undertaker (2014), un cortometraje que rodó antes de graduarse, coqueteó con el género. Su primer largometraje, dos años después, fue Malos días: una intriga con ladrones de esmeraldas y tensiones familiares; tuvo un fuerte paso por series exitosas: Distrito Salvaje 2, Bolívar y La ley secreta. Pero “el terror y una pareja en crisis seguían rondando en mi cabeza”, cuenta Beltrán.



Este jueves 29 de julio, esa amalgama soñada e improbable saldrá a la luz en las salas de cine del país: Llanto maldito es el resultado de muchos años de paciencia y unas 14 reescrituras del guion. “La película tiene toques personales desde la exploración de mis propios miedos –dice Beltrán–. Cuando estaba en el rodaje, mi hija tenía 8 meses de nacida, y el coguionista (el español Antón Goenechea) también acababa de ser papá. Los temas que nos parecían importantes: el miedo de una pareja cuando tiene hijos, el temor de perderlos, las transformaciones emocionales y físicas que sufre la mujer, qué pasa si no somos buenos padres... todo estaba enmarcado en el terror”.

Andrés Londoño y Jerónimo Barón, ambos con largas carreras en televisión y cine, interpretan a padre e hijo. Foto: Dynamo Producciones

En Llanto maldito, Sara y Óscar intentan rescatar su matrimonio después de enfrentar una pérdida; sus dos hijos mayores rezan para que cada pelea que sostienen sus padres no acabe en el divorcio. La familia decide hacer un retiro a un lugar tranquilo, una cabaña en medio del bosque de niebla, para poder sanar sus heridas. Sin embargo, la presencia de una mujer extraña con una historia terrorífica buscará su destrucción.



“En la historia no mencionamos explícitamente la leyenda de la Tarumama, muy famosa en Nariño, sobre una indígena que debe parir a la orilla del río y pierde a su bebé por las caudalosas aguas. A partir de ahí, deambula por el bosque buscándolo y llevándose a los niños que encuentra desatendidos. Nos dimos cuenta de que era mejor poner a pensar a la gente si todo lo que está ocurriendo sucede solamente en la cabeza de Sara, si es una somatización de su miedo y de su tragedia, o si realmente hay algo sobrenatural”.



Aunque puede considerarse un relato coral, el personaje de Sara lleva la batuta. Cada transformación que sufre en su comportamiento o en su físico es una suerte de metáfora de esa maternidad fallida, de ese colapso hormonal y emocional.

“Recibimos el apoyo de nuestras esposas, y las productoras son mujeres porque es un tema delicado, desde la perspectiva de un hombre, acusar y decir qué es lo que les pasa a las mujeres. En la historia, el papá cumple una función de mediador, pero él no entiende la transformación de su esposa, incluso llega a decir que no está pasando nada. Es un reflejo de la imposibilidad del hombre de sentir lo que le sucede a ella”, sostiene Beltrán.



Para mercados internacionales, Llanto maldito conservó su título original: Tarumama; “para Colombia y otros países de Latinoamérica lo cambiamos porque a la gente que le gusta el terror busca nombres así. Además, acá hay llantos y lamentos todo el tiempo, una historia desgarradora”, explica el director.



La película ya ganó un premio en Ventana Sur, en la categoría de terror iberoamericano, participó en el Blood Window Showcase del Marché du Film del pasado Cannes y fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña –el famoso Sitges–, que será en octubre.



Como locación, Beltrán quería que la historia se desarrollara en un lugar austero, ojalá una cabaña de madera muy sencilla, que transmitiera esa sensación de asfixia sin remedio en medio de la nada. Después de semanas de buscar esa casa, desistieron. Fue imposible para la producción hallar algo con ese aire de misterio y sencillez que se requería; así que cambiaron de estrategia. “Decidimos buscar el bosque, y hallamos uno de neblina, subiendo por La Calera en una zona que se llama El Frailejón, que es casi un páramo, y allí construimos la cabaña”.

Paula Castaño es Sara, una madre que experimenta el dolor de la pérdida a la par de la presencia de un ser maligno. Foto: Dynamo Producciones

Para materializar la idea, Beltrán se rodeó de un equipo al que ya conocía de sus trabajos anteriores: Natalia Echeverri y Andrés Calderón (productores ejecutivos de Dynamo), Felipe Linares (música y diseño sonoro), Diana Trujillo (diseño de producción), Sebastián Romero (diseñador de vestuario) y Natalia Prada (diseñadora de maquillaje) y Álex Rojas (especialista en efectos especiales), “que fueron los encargados de convertir a Sara en una horripilante criatura, porque todo es maquillaje y se hizo in situ: no usamos efectos especiales”.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

