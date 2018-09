Llanto desconsolado de Laura Acuña por el adiós de 'Muy Buenos Días'

La presntadora de televisión y modelo Laura Acuña manifestó su profunda tristeza por el final del programa de la mañana de Canal RCN 'Muy Buenos Días', que tuvo su última emisión el pasado viernes tras 16 años de emisión. "Esto es un momento muy difícil para todos y para mí en especial", dijo la comunicadora santandereana, quien publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aprovechó para disculparse por no haber estado en la grabación de ese último episodio. Contó que no pudo asistir debido a que su hija Helena se enfermó.

"Fueron 14 años compartiendo experiencias, compartiendo desayunos, compartiendo navidades, cumpleaños, una cantidad de cosas bonitas. Trato de encontrar palabras para describir lo que estoy sintiendo y es muy difícil porque todas se quedan pequeñas", dijo.

"Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que hicieron parte de mi proceso, de esta casa tan divina que fue 'Muy Buenos Días'", comentó entre lágrimas la presentadora.



Acuña recordó a cada uno de los integrantes del equipo técnico y de producción que "siempre nos regalaron su talento, su tiempo, sus madrugadas, sus experiencias" para que nosotros saliéramos adelante, "para que pudiéramos transmitir lo que siempre quiso Jota (Mario) que fue alegría, que fueron cosas bonitas. Aunque no siempre se lograra, la intención fue esa".



"'Yo a Muy Buenos días' le debo todo: mi experiencia, tantas cosas bonitas, tantas historias, tantas anécdotas, tantas lloradas también; tantos buenos amigos que sí es muy duro. Gracias a 'Muy buenos Días' estoy donde estoy ahorita y eso lo tengo que reconocer", comentó también Acuña.



La presentadora también tuvo espacio para agradecer a cada una de las compañeras que estuvo junto a ella en el set del programa. "No saqué a ninguna", aclaró.

El mensaje para 'Jota' Mario

"Jota y su esposa son de los mejores personas, de los mejores amigos que me deja 'Muy Buenos días'. Jota, tú sabes, porque siempre te lo dije, lo que significas para mí. En un momento en el que lo necesité me abriste las puertas de tu casa. Gracias por todo el apoyo que me diste, por defenderme siempre. Gracias por compartir tus conocimientos, por ver en mí el talento que siempre viste", dijo Acuña.