‘Little Birds’ revela lo bello y lo más peligroso del erotismo

La actriz británica Juno Temple parece ser siempre la musa de historias que parecen salirse un poco de la regla.

Tanto en el cine como en la televisión, Temple ha conseguido navegar por el drama, la comedia y el terror, pero casi siempre con una libertad creativa y unas historias con un buen rango de sorpresa para el espectador.



Desde la irreverente Jamie Vine, asistente que soñaba con ser promotora musical hasta la peculiar hada Thistlewit en las dos películas de Maléfica, Temple ha dejado un sello especial en su trabajo, que ahora se destaca más con su protagónico en la serie 'Little Birds'.



Esta producción, que ya se encuentra disponible en la plataforma Starzplay, cuenta la historia de Lucy Savage, quien viaja de Nueva York al Tánger para casarse, pero su desembarco en un territorio exótico le abrirá las puertas a nuevas experiencias y a tener una visión de la libertad mucho más intensa.



“Lucy es la única persona joven de esta historia que no ha estado en Tánger. Este lugar es una increíble tierra misteriosa para Lucy: todo es nuevo y emocionante. Ella nunca ha estado en un lugar igual en su vida. Cuando Lucy llega siente demasiada libertad”, dijo la actriz en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



“Ha lidiado con algunos problemas de comportamiento en el pasado y ha estado en alguna institución para tratar de equilibrarse, pero es difícil contenerse en un mundo nuevo en el que se podría explotar muy fácil”, explicó.



Temple, de 31 años, revela que lo que le atrajo del proyecto fue la idea de analizar, no solo los excesos, sino la naturaleza humana en conexión con el deseo y la búsqueda de nuevas emociones.

Temple leyó el libro Little Birds, de Nin, cuando tenía 17 años. “Me sentí bastante abrumada y emocionada con este libro, pero de una manera que no esperaba. Definitivamente fue una pieza de literatura que realmente me abrió los ojos a una nueva forma de escribir y a lo que es el erotismo real”, recalca.



La actriz reflexiona que la base de la trama gira en torno a que los personajes estén de acuerdo y vivan con su verdad. Un principio que tuvo mayor impacto cuando leyó una de las frases en la parte inicial de los guiones y que fue escrito por la autora original de la historia: “Y llegó el día en que el riesgo de permanecer apretado en un capullo era más doloroso que el riesgo que supuso florecer”.



“Se trata de aprender a existir con quienes son y liberarse de cualquier tipo de trampa en la que la sociedad los haya puesto. También se trata de cómo se suponía que eran las mujeres en 1955, y también de cómo los hombres gobernaban el mundo en 1955; se trata de relaciones entre amantes, se trata de relaciones entre mi personaje y su familia, y se trata de perdón”.



Para ella también se trata de la aventura de dos mujeres diametralmente opuestas: Lucy y Cherifa, una que es debutante estadounidense y otra que es la prostituta mejor pagada de Tánger.



“Ambas están tratando de despertar. Sin embargo, ambas a lo largo de toda la serie nunca se sienten satisfechas sexualmente. Creo que el verdadero erotismo consiste en cosas de las que la gente no necesariamente quiere hablar”, explica la actriz que rodó la serie durante ocho semanas en Tarifa (España).



“Había algo que nos mantenía a mí o a Lucy fuera de su zona de confort. La pasé de maravilla en este trabajo. Fue extenuante, agotador. Tuve que trabajar casi todos los días. Pero me siento realmente afortunada de haber hecho esta producción”, finaliza Temple.



