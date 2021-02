‘Literatuver’, 13 libros de 13 escritores colombianos

“El dolor abre otra vez su chorro y las imágenes se multiplican y mi hijo vuelve a estar vivo, y lo veo subir la pequeña cuesta que conduce a la casa, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, serio, adusto, como enojado consigo mismo y con el mundo, como si le pesaran inmensamente el cuerpo y el futuro”.

Este párrafo hace parte de Lo que no tiene nombre, el desgarrador libro de la escritora colombiana Piedad Bonnett, en el que narra de la muerte de su hijo. Bonnett estará en Literatuver, el programa de Señal Colombia que se emite los viernes a las 9:30 p. m. Son 13 capítulos, cada uno con la obra de un autor colombiano.



Bonnett y Lo que no tiene nombre hablan del duelo en la literatura. El programa buscará explorar varias temáticas, la migración, el cine, la maternidad, la gestión cultural, el desplazamiento, la opinión.



Con Margarita Vidal como presentadora y con la visión descomplicada de la literatura de la bloguera y booktuber Kioko Swords (Diana Santamaría), el objetivo de este espacio es acercarles los libros a las personas y darles una motivación para leer, así como mostrar los procesos creativos de los escritores.



El primer invitado fue Hugo Chaparro con su libro Álbum del sagrado corazón del cine colombiano, con las historias que han construido el cine nacional, un camino tortuoso para algunos, de muchos bemoles y demoras para otros, y también de grandes logros.



Este 5 de febrero se tratará el tema de la depresión y la invitada es Margarita Posada, autora de Las muertes chiquitas, que permite ver cómo su autora se enfrentó a ese monstruo de la depresión.



El tercer capítulo tiene al poeta José Luis Díaz Granados hablando de la obra del nobel Gabriel García Márquez y de la relación familiar y cercana que tuvo con él. El coronel no tiene quien le escriba fue el libro escogido para este programa.



En el cuarto estará Bonnett, quien hablará también de su relación con los libros, que para ella son “una fascinación de principio a fin. El olor es importantísimo, el papel, pero sobre todo lo que promete un texto, la curiosidad, la pausa, todo a mi alrededor se paraliza, a veces también tiene su dificultad y a mí me gusta mucho todo lo que es difícil. Es una de las formas de la felicidad”.



El tema de la migración lo define Jorge Franco con Paraíso travel, la historia de Reina y Marlon en Estados Unidos como migrantes, a donde la primera va en búsqueda de su mamá y el segundo va tras ella, la mujer que ama.



Pilar Quintana, la reciente ganadora del Premio Alfaguara de novela, estará con La perra, una de sus creaciones más exitosas que tiene el olor del Pacífico colombiano, hablará de la maternidad, mientras Alfredo Molano Jimeno narrará el desplazamiento con Del Llano Llano, de su padre, Alfredo Molano Bravo, un libro de 1995 con seis testimonios de la Orinoquia.



Las columnas de opinión están a cargo de Juan Esteban Constaín y su libro Ningún tiempo es pasado, que recoge no solo columnas sino también ensayos de este autor, un compendio que reúne escritos sobre temas diversos.



La gestión cultural la presenta Amparo Osorio con su libro Itinerarios de la sangre y la salud infantil tiene como protagonista a Summer wine, con la relación de Juan Camilo y Jacobo, cuyo autor es Juan Fernando Jaramillo.



Donde no te conozcan, de Enrique Serrano, es el libro escogido para el tema de la intolerancia, donde se habla de los perseguidos que deben cambiar desde su apariencia hasta sus costumbres de puertas para afuera, para poder vivir y, de paso, convivir.



Al ritmo de los manglares en tiempos de jazz es el libro escogido para conversar de poesía, con su autora, Giomar Cuesta, y el humor le correspondió a Daniel Samper Pizano con Insólitas parejas, que cuenta amores verdaderos, ocultos, por conveniencia, múltiples y que, incluso, han derrotado imperios y cambiado la historia.



Todos los programas tienen revelaciones de los autores sobre su trabajo y también una forma de acercarse a ese lector que, como dijo Bonnett, “es un cómplice, un amigo. Pero también puede llegar a ser un enemigo, porque puede ser que ese tipo vaya y le diga a la gente que conoce: ‘No se vayan a comprar nunca ese libro de Piedad Bonnett porque es horroroso’ ”.