'Roma' hace historia: se lleva diez nominaciones en los Óscar

La película mexicana 'Roma', que se hizo originalmente para la plataforma Netflix, confirmó su enorme favoritismo, y consiguió diez nominaciones, entre ellas a mejor película, mejor dirección y mejor guión.



En la categoría de mejor cinta extranjera no clasificó la colombiana 'Pájaros de verano', de Cristina Gallego y Ciro Guerra, que había entrado a la lista de nueve preseleccionados.

De esta manera, la cinta de Cuarón se convierte en la producción latinoamericana más nominada en la historia de los Óscar (la anterior era 'El laberinto del fauno', coproducción mexicano española dirigida por Guillermo del Toro, que alcanzó seis nominaciones y se llevó dos estatuillas').



Además, Yalitza Aparicio es la cuarta latinoamericana nominada a mejor actriz principal, luego de la brasileña Fernanda Montenegro, la mexicana Salma Hayek y la colombiana Catalina Sandino Moreno.



La comedia negra 'La favorita', dirigida por el griego Yorgos Lanthimos, también alcanzó diez nominaciones. En tercer lugar aparece 'Nace una estrella', una nueva versión del drama musical dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Lady Gaga.



La ceremonia de entrega de los Óscar se realizará el próximo 24 de febrero en Los

Ángeles.



MEJOR PELÍCULA

'Black Panther'

'Bohemian Rhapsody'

'Green Book'

'Infiltrado en el KKKlan'

'Roma'

'Nace una estrella'

'Vice'

'La Favorita'



MEJOR DIRECCIÓN

Spike Lee ('El infiltrado del KKKlan')

Pawel Pawlikowski ('Cold War')

Yorgos Lanthimos ('La favorita')

Alfonso Cuarón ('Roma')

Adam McKay ('Vice')



MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio ('Roma')

Glenn Close ('La esposa')

Olivia Colman ('La favorita')

Lady Gaga ('Nace una estrella')

Melissa McCarthy (Can you Ever Forgive Me?')



MEJOR ACTOR

Christian Bale ('Vice')

Bradley Cooper ('Nace una estrella')

Willem Dafoe ('At Eternity's Gate')

Rami Malek ('Bohemian Rhapsody')

Viggo Mortensen ('Green Book')



MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Amy Adams ('Vice')

Marina de Tavira ('Roma')

Regina King ('If Beale Street Could Talk')

Emma Stone ('La Favorita')

Rachel Weisz ('La Favorita')



MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Adam Driver ('El infiltrado del KKKlan')

Sam Elliott ('Nace una estrella')

Richard E. Grant ('Can you Ever Forgive Me?')

Sam Rockwell ('Vice')

Mahershala Ali ('Green Book')



MEJOR GUIÓN ORIGINAL

'First Reformed'

'Green Book'

'Roma'

'The Favourite'

'Vice'



MEJOR PELÍCULA DE HABLA EXTRANJERA

'Capernaum' (Líbano)

'Cold War' (Polonia)

'Never Look Away' (Alemania)

'Roma' (México)

'Shoplifters' (Japón)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

'Isla de perros'

'Los Increíbles 2'

'Mirai, mi hermana pequeña'

'WiFi Ralph'

'Spider-Man: Un nuevo universo'



MEJOR FOTOGRAFÍA

'Cold War'

'The Favourite'

'Never Look Away'

'Roma'

'A Star Is Born'



MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'Black Panther'

'La Favorita'

'First Man'

'El regreso de Mary Poppins'

'Roma'

MEJOR VESTUARIO

'Animal Behaviour'

'Bao'

'Late Afternoon'

'One Small Step'

'Weekends'



MEJOR MONTAJE

'El infiltrado del KKKlan'

'Bohemian Rhapsody'

'Green Book'

'The Favourite'

'Vice'



MEJORES EFECTOS ESPECIALES

'Christopher Robin'

'First Man (El primer hombre)'

'Han Solo: Una historia de Star Wars'

'Ready Player One'

'Avengers: Infinity War'



MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'Border'

'Mary Queen of Scots'

'Vice'

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

'A Quiet Place'

'Black Panther'

'Bohemian Rhapsody'

'First Man'

'Roma'



MEJOR MEZCLA DE SONIDO

'Black Panther'

'Bohemian Rhapsody'

'First Man'

'Roma'

'Nace una estrella'



MEJOR BANDA SONORA

'Black Panther'

'El infiltrado del KKKlan'

'If Beale Street Could Talk'

'Isle of Dogs'

'El regreso de Mary Poppins'



MEJOR CANCIÓN

'Black Panther' ('All the Stars')

'El regreso de Mary Poppins' ('The Place Where Lost Things Go')

'Nace una estrella' ('Shallow')

'La balada de Buster Scruggs' ('When a Cowboy Trades His Spurs for Wings')

'RBG' ('I'll Fight')



MEJOR DOCUMENTAL

'Free Solo'

'Hale County This Morning, This Evening'

'Minding the Gap'

'Of Fathers and Sons'

'RBG'

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'Black Sheep'

'End Game'

'Lifeboat'

'A Night at the Garden'

'Period. End of Sentence'



MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

'Detainment'

'Fauve'

'Marguerite'

'Mother'

'Skin'



MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

'Animal Behaviour'

'Bao'

'Late Afternoon'

'One Small Step'

'Weekends'



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO