El Disneylandia de Linda Palma en su niñez y adolescencia fue el Pacífico colombiano. Su papá, Luis Alfredo Palma, de la Armada Nacional, estaba a cargo de la Fuerza Naval del Pacífico en Bahía Málaga, a una hora de Buenaventura.

Después de vivir en varias ciudades, por el trabajo de su papá, Linda Palma, sus cuatro hermanos menores y su mamá, la barranquillera Maura Angulo, llegaron a este paraíso.



“Fue la mejor infancia, para mí fue lo máximo. En esa época no había internet, así que jugábamos con los amiguitos de la base y nos inventábamos juegos. Y en los planes estaba ir a ver las ballenas y observar y oler esa maravillosa naturaleza del Pacífico con todos los sentidos despiertos; ir a Juanchaco, a Ladrilleros”, dice Linda Palma.



Allí tuvo un mundo feliz, mientras su papá se dedicaba a la inteligencia y la contrainteligencia; un papá que, según cuenta, es estricto y disciplinado por su formación militar, pero también supremamente cariñoso. Su mamá, con su alma barranquillera, lleva el sabor a donde va y en Bahía Málaga no fue la excepción.



Linda estudió en el colegio de Bahía Malaga. Su mamá hacía mercado en Buenaventura cada 15 días en un buque fiscal. “A veces me llevaba. El puerto era pesado, pero para mí era ir a una ciudad. Eso sí, cuando íbamos a Cali, era llegar a ‘La mega ciudad’”, dice Linda.



Su voz, educada para la radio y la televisión, logra transmitir siempre felicidad. El pasado primero de febrero, Linda Palma cumplió 38 años y dice qué piensa: “nunca me habían felicitado tanto, con tanto amor y buena energía”. Su círculo cercano, en el que está su familia, su esposo, el músico Diego Pulecio, y sus mejores amigos estuvieron de acuerdo. Internet y la televisión ejercieron su magia.



En su cuenta de Instagram hay casi 1,8 millones de seguidores y, en la televisión, tiene una frase para finalizar su presentación de entretenimiento en Caracol que se convirtió en un sello: “La vida es linda”.

“La empecé a meter en el cierre; se fue dando. De hecho, el libro que saqué en el 2017 se llama así y pienso que debo recordarle a la gente eso: que la vida es linda. Todos los seres humanos pasamos por miles de problemas, pero no hay que olvidarse de lo bueno. Muchas personas –y lo digo de verdad; hombres, mujeres, jóvenes de todas las edades- me han dicho que esa frase cada noche les ha cambiado la vida. Empezó de manera sencilla para terminar mi presentación, pero se quedó”.



***



Luego de su paso por el Pacífico, cuando Linda tenía 13 años, ella y su familia se trasladaron a Bogotá. Al terminar sus estudios se decidió por la Ciencia Política e hizo siete semestres. En el 2006, le propusieron participar en el concurso Señorita Bogotá, que en ese momento hacía City Tv.



“No quedé, pero a los pocos meses me llamaron los productores del noticiero de City y me dijeron que les había gustado como estaba frente a la cámara y cómo hablaba, que si quería hacer un cubrimiento de un campeonato de golf. Yo tenía 21 años y nunca había trabajado; dije que sí, pero no sabía nada de ese deporte. Me dieron muchos textos para leer, mis compañeros me ayudaron con información, me fui metiendo en el cuento, conocí a varios golfistas y al final ya me decían ‘la niña del golf’”.



En City estuvo cuatro años y medio en la franja juvenil, en programas como 'Nickname', 'Zona locha' y 'Cool S Cool', y cubriendo desde Rock al parque hasta la Feria del Libro de Bogotá. “Yo no tenía un libreto, todo era improvisado. Me daban la información, leía y salía al aire. Mi concentración era grandísima ahí, del 100 por ciento, porque de resto era muy despistada. Me distraía con cualquier pendejada”.



Desde el 2011 está en el canal Caracol. Llegó a 'Yo me llamo' y estuvo en 'En sus marcas, listos, ya'; 'Yo me llamo 2', 'La voz Colombia', 'La voz kids' 1 y 2 y 'La fila'. Desde el 2016 está en la franja de entretenimiento del noticiero de las 7 p. m.

Sin embargo, en el 2008 su vida cambió: “En una semana de parciales de la universidad me levanté a bañarme y cuando entré a la ducha no sentía un lado del cuerpo ni el agua que rodaba. Me dio mucho hormigueo, pero se pasó y con la irresponsabilidad de la edad seguí la vida; no dije nada”.



Dos días después la cosa fue peor: tuvo un episodio de vértigo y se sintió muy mal. Fue a urgencias, donde después de examinarla le dijeron que era algo neurológico. Perdió el gusto; le hicieron más exámenes, entre ellos una punción lumbar.



“Unos días después me citaron con mis papás y me dijeron que tenía esclerosis múltiple. Hice negación, tuve mucho miedo, sentía que era lo peor, pero tras unos días supe de qué se trataba la enfermedad”.



Esta es una enfermedad del sistema nervioso que afecta el cerebro y la médula espinal, y que lesiona lo que rodea y protege las células nerviosas.



Con un tratamiento, que incluyó cambios radicales en su alimentación, siguió adelante, pero en 2016 tuvo una fuerte recaída. “Me afectó la parte del lenguaje, como que pegaba las palabras y casi no me entendían. Tampoco podía caminar bien, ni ver bien, la coordinación de los movimientos era difícil. ¡Y yo necesitaba todo para trabajar…!”



***

Pero de nuevo se puso de pie y los más recientes exámenes le salieron bien, ahora puede comer de todo, sin dejar de cuidarse y estar siempre alerta.



Su libro, donde habla de su enfermedad, le ha servido de apoyo a muchas personas. “Me dicen que no podían hablar bien, que estaban en silla de ruedas, y que gracias a lo que escribí han tenido fuerzas para luchar y salir adelante”.



Agrega que, sin embargo, no es un libro para personas con su condición. Es para todo el mundo. “Incluso me han escrito muchas mujeres que se están separando y a las que les ha servido leerme, porque el fin es mostrar que todos somos vulnerables, tenemos pérdidas, tristezas, malos días. Pero hay que respirar y seguir”.



Linda Palma trata de hacer las cosas bien y disfrutar el hoy. “No pienso a largo plazo, por ser la hija mayor he sido controladora, pero me di cuenta de que nada es tan certero. Hay que hacer las cosas bien siempre”.



Además, 5.000 personas viven pendientes de su 'news', de ese correo eléctrónico que les manda hablando de comida, de películas y libros y siempre recordándoles que la vida es linda.