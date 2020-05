Lina Tejeiro lloró en redes confesando el dolor de una tusa

La actriz colombiana Lina Tejeiro sorprendió cuando no pudo contener las lágrimas durante una transmisión en sus redes sociales.



La artista estaba hablando de los que significa una ruptura amorosa con alguien a quien se ha amado tanto.



"Claramente, la tusa más larga de mi vida, yo creo que se ha llamado Andy Rivera, pero llega un momento en el que ya tienes que aceptar que sí o sí (todo terminó). Y que las cosas no van a funcionar y no se van a dar. Y no podemos renegar contra eso. Ese es el destino, esa es tu vida, así está hecho y listo. Hay que aceptar y agradecerlo que esté pasando. No más", comentó Tejeiro con los ojos empañados en lágrimas y un pañuelo blanco en sus manos.



Este es el video:

La actriz llanera es recordada por su participación en producciones como 'Venganza', 'Soldados 1.0' y 'La ley del corazón', en donde representaba una exitosa abogada joven que buscaba, precisamente, el amor ideal y no lo lograba. Hasta que finalmente encontró en otro de sus compañeros de buffete al amado de su vida.