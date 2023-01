Lina Fernanda González Tejeiro, Lina Tejeiro en el mundo artístico, nació en Villavicencio el 8 de octubre de 1991.

Para las generaciones que vieron 'Padres e hijos', su personaje de Sammy es el más recordado. Lo empezó a hacer a los 11 años, pero desde antes ya estaba en la televisión, en distintos capítulos de 'Expedientes'.



Del 2016 al 2019 estuvo en 'La ley del corazón', interpretando a la abogada Catalina Mejía, un personaje que unía el romanticismo con el ejercicio de una abogada al frente de difíciles casos.



Hasta la semana pasada, esta actriz, que además se mueve mucho en redes sociales, estuvo en 'La vuelta al mundo en 80 risas'. Y con su energía desbordante contestó el cuestionario televisivo.



De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niña?

Era un Sony grandoteee y estaba en la sala. Yo amaba ver muñequitos.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?

Zack Efron cuando estaba en 'High School Musical'.



¿Conoció a Pacheco?

Claroooo, y amaba su '¿Quiere cacao?', no me lo perdía.



¿De qué tamaño es su televisor?

El de mi cuarto es de 45 pulgadas, y el de la sala es como de 50 pulgadas.

¿Sus abuelas tenían adornos encima del televisor? ¿Cuáles?

Sííí, unas carpetas de croché tejidas y unas bailarinas.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

¡Nooooo, porque perdemos el control! (se ríe).



¿Conoció el mundo con un solo canal?

¡No, conozco desde el canal A y el canal Uno!



¿Sabe qué era el canal A?

Claroooooo, el canal del león.

¿Quién es su presentador favorito y por qué?

Pacheco, porque era espectacular.



¿Oyó alguna vez la frase “lástima que la televisión no sea en colores”?

Nooo, en mi época ya era en color.



¿Sabe quién inventó el televisor?

No, no sé.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niña?

¡'Tentaciones', me encantaba!



¿Qué es lo que más ve en televisión?

No veo televisión. Mi TV lo uso para poner videos musicales... (se ríe).



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

“¿Química? Química es lo que recorre todo mi cuerpo cuando lo veo a usted, profesor Ramírez, y se va el oxígeno de los pulmones... y las enzimas, encima mío, encima suyo, como usted quiera, Ramírez, lo amoooooo”. Ese.



¿Con quién ve televisión?

Cuando veo películas es con Greeicy (Rendón, su mejor amiga) o con mi mamá.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

Soy muy mala televidente, ja, ja, ja, pero me vi completa 'La casa de las flores'.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Ninguna.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Cinco.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Netflix y Disney.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

No, nunca.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

¡'La ley del corazón'!

¿Ve televisión en su celular?

No.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?

'Un rabón con corazón', por Amazon.



¿Alguna vez vio un reinado?

Sí, obvio. No me los perdía.



¿Cuál es la noticia en televisión que más la ha impactado?

Las Torres Gemelas, fue absolutamente aterrador.



¿Sabe qué era Yo sé quién sabe lo que usted no sabe?

No, no me tocó. Yo soy desde 'Club diez'.



¿Se acuerda de Guerra de estrellas?

Noooo, pero ahora me pregunto por qué no me invitaron.



¿Cuál es su actor o actriz favorita y por qué?

Aparte de mí y de Colombia, Andrés Parra me parece muy top. E internacional, Meryl Streep.