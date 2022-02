Dice Lina Tejeiro que le “los chistes bobos le fluyen”. La presentadora, modelo y actriz ha pasado por la comedia en varios momentos de su carrera en la pantalla y está convencida de que es lo que “mejor se le da”.

“Creo que el truco está en no pensar si voy a hacer reír, sino decir algo absurdo o gracioso sin esperar a que se rían”, cuenta Tejeiro.



'Un rabón con corazón', la nueva comedia romántica escrita y producida por Dago García, marca su debut como protagonista. Ya Lina había formado parte de exitosas producciones como 'Padres e hijos', 'La ley del corazón' o 'Chichipatos'.



“Me siento muy afortunada por esta oportunidad que me dio Dago, me la gocé de principio a fin, para mí fue un sueño hecho realidad y que mejor que cumplirlo de la mano de Dago, que es tan influyente e importante en el mundo artístico y de la televisión y el cine”, comenta.

Andrés Castañeda, Lina Tejeiro y Álvaro Bayona. Foto: Dago García Producciones

En la historia, interpreta a Carolina Rico, una bailarina de striptease a la que contrata un grupo de vecinos para un trabajo que ella no se imagina: conquistar el corazón de Cheo Martínez para después abandonarlo. La razón: este taxista es un hombre amargado, malquerido por todos los que le rodean y que goza haciéndoles imposible la vida a los demás.



“Mi personaje empieza a trabajar a esta rabón desde el amor y eso es algo lindo de la película, que nos permite ver qué tan rabón es este hombre y qué tan buena es Carolina para ablandarlo…porque ella es un personaje con mucho coraje y con algunos pendientes. Esta es una comedia romántica, pero también tiene mucha acción”, cuenta.



'Un rabón con corazón' ya se encuentra disponible en las salas de cine del país y cuenta con las canciones de Andrés Cepeda como banda sonora de este cuento de amor entre Cheo y Carolina.



“El reto más grande fue aprender a bailar pole dance y montar tres coreografías 15 días antes de empezar el rodaje. Me tocó ponerme superjuiciosa, la producción me dio clases, yo pagué otra cantidad extra para hacer un buen trabajo, pero fue muy doloroso, eso duele, hay que tener mucha fuerza en el tren superior, en los brazos, la espalda; el agarre al tubo se hace con la piel, la gente piensa que el tubo tiene aceite y no, es la piel la que se agarra. Me salieron unos morados horribles y varias noches llegué llorando a la casa, renegando que eso era muy duro. La verdad, fue mucho esfuerzo para lo que se ve en la película, pero lo hice con mucho gusto, además porque tenía doble, pero decidí hacerlo solita, quería demostrarme que sí podía”, cuenta.



'Un rabón con corazón' es dirigida por Juan Carlos Vásquez (Las hermanitas Calle, Mi abuelo, mi papá y yo) y junto a Tejeiro actúan Andrés Castañeda, Álvaro Bayona, Carmenza Cossio, Juan Pablo Barragán, Ana Jaraba, Julio Pachón, Lina Castrillón, Diana Belmonte y Manuel Navarro.





