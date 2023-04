En su nuevo horario de trabajo, Lina Pulido, la presentadora de 'Arriba Bogotá' y 'Citynoticias del mediodía', se levanta a las 2:30 a. m., a cambiarles los pañales a sus gemelas, Bianca y Celeste, de un año y 9 meses.



A esa hora empieza su día. De inmediato se baña y a las 4 a. m. está en el canal para empezar su jornada laboral, un sueño cumplido para esta comunicadora de 34 años, con una década de experiencia.



Hija de la localidad de Bosa, del sector Bosa Jiménez de Quesada, en el sur de Bogotá, Lina Pulido es hoy el orgullo de este lugar, donde nació y creció “y donde los Pulido somos muchos”, dice.

(Tal vez quiera leer: Fanático colombiano emocionó a Gene Simmons, bajista de Kiss)



Agrega que no solo la familia, sino los vecinos y el resto de habitantes de Bosa Jiménez de Quesada y Bosa Central celebraron como propio su llegada al canal de EL TIEMPO Casa Editorial.



Pero, sin duda, su papá, Orlando Pulido, y su mamá, Nubia Vargas, son los que más sacan pecho. “Desde hace muchos años mi papá es fiel televidente de Citytv, es una señal muy presente en mi casa familiar. Él siempre ha dicho que Darío Restrepo (quien fue el director de información del canal hasta hace unos días, cuando se retiró a su descanso) es la persona con más criterio de ciudad”.



Ser de Bosa es un orgullo para Lina Pulido, se le siente en la voz cuando cuenta que la casa de su familia está muy cerca de la iglesia patrimonial de este antiguo municipio que se anexó a la gran ciudad. “Reivindico mi localidad. Hay problemas, claro, pero tiene muchas iniciativas culturales y sociales”, sigue.



Y piensa que ese sentido de pertenencia le viene desde antes de nacer. Creció oyendo a sus papás contar la historia de cómo se conocieron y enamoraron: “Pasándose el bocadito del almuerzo por las terrazas de las casas en las que vivían. Mi papá quedó encantado con mi mamá porque ella es muy hermosa y además necesitaba unas clases de matemáticas, que él le daba argumentando que aunque era feo, también bailaba muy bien, y con esas dos cosas la podía conquistar”.

Un honor llegar a esta casa maravillosa https://t.co/niZNGKc2PF — LINA PULIDO (@LinaPulidoTV) April 3, 2023

(Le puede interesar: Lydia Azout: Autorretrato de una maestra del hierro)



La periodista tiene una hermana y un hermano. Ivonne es campeona mundial de salsa, y querida y respetada por toda la comunidad que participa en el concurso caleño anualmente. Su hermano Thomas es artista plástico.



Cuenta que en su casa no se hablaba que los hijos fueran abogados o médicos o ingenieros. Desde muy niños les inculcaron las artes e incluso los oficios. Para que las hijas pudieran estudiar en el colegio religioso Nazareth, que era privado, Orlando Pulido, también artista, decoraba la iglesia del plantel educativo, pintaba las estatuas y las imágenes de Jesús.



Mientras, Ivonne y Lina debían tener muy buenas calificaciones para lograr la rebaja en la pensión y además, a final de año, papá e hijas arreglaban los pupitres y les quitaban los rayones. “Fue un trueque que permitió que nos educáramos muy bien en este plantel de monjas”. Y es enfática en decir que ella y su hermana lo hacía con amor, no lo veían como trabajo laboral infantil. "Ayudábamos en lo que podiámos y siempre estábamos dispuestas".



Cuando terminó el bachillerato, Pulido entró a estudiar comunicación gráfica y al quinto semestre le preguntó a uno de sus profesores, Andrés Escobar, si le parecía bien que se pasara a comunicación. “Él me dijo que esa era mi mejor decisión, porque yo estaba hecha para el periodismo”.



Ninguno de los dos se equivocó. Lina Pulido ha estado en varis emisoras, en CM& y también en Canal Capital, como presentadora del informativo del canal bogotano, donde también se desempeñó como noctámbula.



Y un día, saliendo de presentar el noticiero, recibió una llamada de Marta Beltrán, jefe de redacción del Sistema Informativo de Citytv, quien le dijo que su nombre había sonado en una reunión para reemplazar a Sandra Vélez, la presentadora de Arriba Bogotá y Citynoticias del mediodía que hace poco dejó la Casa Editorial EL TIEMPO.



“Me recibieron con un gran amor, hice una prueba corta y eso fue todo. Pero el simple hecho de entrar al canal, de ver la gigante sala de redacción del periódico, ya era un sueño cumplido. Mi esposo, Óscar Ramírez, estadounidense pero hijo de colombianos, me compró un hermoso vestido para que me lo pusiera solo para la audición”.



Los días pasaron y no la llamaban. “Además, supe que otras colegas habían hecho la prueba. Hasta que no me aguanté y le pregunté a Marta si apagaba la velita que tenía prendida. ‘No te puedo decir nada más, pero no la apagues’, me respondió”.



El gran momento llegó: fue la elegida. “Y ahí ya sentí la responsabilidad tan grande que tengo, porque mucha gente en Bogotá y otras partes del país se levanta con nosotros cuando Aníbal Alvarado y yo, de manera cálida, le decimos ‘buenos días’ y que estamos para servirles. Porque, no hay duda, Citytv es el canal de una gran comunidad, de muchísimas personas que confían en la solución de sus problemas y necesidades apremiantes gracias a nosotros".



Agrega que por ser mamá, los temas que afectan a los niños son los que más le preocupan. Maltrato, abuso, violación de derechos, desnutrición… la llenan de tristeza, pero su misión es informar sobre lo que pasa de la manera más clara y veraz posible.



La tal vez hija favorita de Bosa, territorio ancestral del cacique Techotiva, está en el set de Citytv. Y se siente feliz y rodeada de sus nuevos compañeros, especialmente de tres mujeres muy poderosas del canal: además de Marta Beltrán, Claudia Marcela Cortés, jefe de emisión del mediodía, y Ángela Pardo, jefe de emisión de Arriba Bogotá.