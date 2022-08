La muerte de Lina Marulanda en abril de 2010 tomó por sorpresa a toda la farándula colombiana. Ahora, doce años después, se realizará una telenovela que contará detalles de su vida.



Marulanda era una de las caras más reconocidas de la televisión, es por eso que algunos actores se juntaron para grabar una producción en su honor.



El periodista especializado en televisión, Carlos Ochoa, reveló información sobre la serie. Según lo que dijo, su amigo Ariel Osorio fue quien le contó del tema.



En su cuenta de Instagram anunció que ya habían grabado un demo de cómo sería la novela. La encargada de interpretar el papel de Lina Marulanda habría sido Paulina Vega, la ex miss universo colombiana.



Los líderes del proyecto serían Lucho Velasco y Carlos Torres que presentarán la propuesta a plataformas de streaming y televisión colombiana para que sea aprobada.



“Paulina Vega sería Lina, pero ojo que esto sería solamente un demo o teaser que presentaron los actores Lucho Velasco y Carlos Torres, quienes se unieron para ofrecerle a las plataformas la vida de esta famosa. En el mismo demo, Marilyn Patiño hizo el personaje de Alejandra Azcárate ¿Será que sí les gusta?”, señaló Ochoa.



Carlos Torres interpretaría el papel de Iván Lalinde, uno de los mejores amigos de Marulanda. Aún no se sabe si la novela contará con el apoyo de la familia de la presentadora, que hasta ahora no han dado muchos detalles de su fallecimiento.



“Se contaría en esta producción cómo fue su vida, cómo llegó a ser modelo, presentadora y su trágica muerte”, concluyó Carlos Ochoa.



Lina Marulanda en 'Yo soy Betty la fea' Foto: RCN Televisión

La vida de Lina Marulanda

La antioqueña empezó en el modelaje en Medellín a los 12 años. Tiempo después se mudó a Bogotá y comenzó a estudiar publicidad.



Rápidamente entró al mundo del entretenimiento y en 1999, con 19 años, hizo parte de la telenovela ‘Yo soy Betty la fea’. Luego inició su carrera como presentadora en CM& y posteriormente en Noticias Caracol en el 2002.



En los años siguientes Lina Marulanda se convirtió en una de las figuras más famosas y reconocidas del país. Presentó secciones de entretenimiento, programas, ‘El Desafío’ e incluso trabajó desde los micrófonos en W Radio.



Su labor fuera de las pantallas también fue ampliamente aplaudida. Fue la imagen de reconocidas marcas y salió en la portada de revistas como ‘Soho’ y ‘Cromos’. Finalmente falleció en el 2010 a los 29 años.

