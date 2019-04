‘Me encanta el brillo que mi papá tiene en los ojos’

Cuando Fernando Botero se decidió por el camino del arte, en la década de 1940, ser pintor en Medellín estaba reservado para los maestros de brocha gorda. Al contrario de lo que sucedía en el seno de las familias paisas de la época, sus padres -David Botero y Flora Angulo-, apoyaron su vocación.

“Es importante que la gente sepa que esa decisión en su momento requirió de mucha valentía: declararse pintor, artista, en un mundo provincial, elemental, no era fácil”, recalca Lina Botero, hija del maestro y quien está detrás del documental Botero, que se exhibirá a partir de mañana y hasta el 19 de abril en salas seleccionadas del país.



La producción retoma la vida personal y artística del pintor, escultor y filántropo antioqueño, pero se fija en detalles no tan conocidos, por ejemplo, la tremenda influencia de su padre en las formas rotundas que caracterizan su obra; el rechazo y la frustración que sufrió por no encajar en los grandes movimientos artísticos, o la sencillez extrema que se esconde detrás de su rostro adusto y de sus enormes esculturas.

“Él se ve muy serio, pero siempre ha tenido un sentido del humor increíble, es imaginativo, divertido. Hay algo que me encanta y es ese brillo que tiene en los ojos. Todo lo hace con picardía”, confiesa Lina, que funge como productora ejecutiva y consejera creativa del documental.



“Su historia personal es muy inspiradora para las nuevas generaciones. La gente cree que siempre fue exitoso, y al contrario debió enfrentar momentos muy duros en su vida. ¿Sabes qué lo ayudó? Tener muy claro su norte, eso de no pertenecer a una corriente de moda, garantizó su permanencia en el arte”, agrega.



Siete décadas después de haber pintado su primera acuarela, luego de abandonar la escuela de toreros en su tierra natal, el nombre de Fernando Botero es un ícono en las artes plásticas. Sin embargo, no existía un consolidado alrededor de sus obras ni bocetos. Tampoco de los homenajes audiovisuales de los que había sido objeto. Hasta ahora.

“Parte de mi interés de participar en el documental es que nos quedara todo ese material, que es parte de su legado”, comenta Lina, que explica que durante dos años y medio a la par de las grabaciones, un grupo de investigadores se encargó de rescatar y clasificar los archivos que había sobre el maestro de distintas partes y épocas. “Las cámaras nos acompañaron durante la cotidianidad, no se programaron momentos para ser grabados”, agrega.



La idea de hacer un nuevo documental, esta vez con la injerencia total de la familia del maestro, surgió del realizador canadiense Don Miller, quien fuera uno de los espectadores de la exposición de Botero por tres ciudades de China en el 2015 y que en su momento acumuló 1’500 mil espectadores.

El maestro Fernando Botero con su obra 'Naranja', donada al Museo Nacional en 1984. Foto: Cine Colombia

“Nosotros aceptamos porque queríamos que la gente accediera fácilmente a la historia de mi papá, pues ha habido cientos de documentales sobre él que jamás se han visto aquí (….). Ahora, luego de encontrar el tono y el hilo conductor de la historia venía lo más complicado: cómo podríamos lograr que mi papá nos contara cosas, siendo él una persona con un grado de pudor extremo, al no le gusta hablar y que prefiere que su obra se exprese por ella misma”, recuerda Lina.



De hecho, lo consiguieron. Aunque en el audiovisual se incluyen varias voces, es la del maestro la que cuenta anécdotas e incluso comparte historias con sus hijos (Lina, Juan Carlos y Fernando), mientras se toman un vino. “Debimos crear esos ambientes en los que se pudiera soltar a hablar y que prácticamente se olvidara de que existía la cámara”, dice.



Con 86 años de edad y una energía vital imparable, Botero jamás se ha alejado de su oficio. Puede haber finalizado la más grande exposición, y al siguiente día, muy temprano, ya está metido en su taller trabajando en una nueva obra. Ni siquiera se ha estancado solo en producir su arte, sino también se ha preocupado por compartirlo, a través de donaciones en el país y en el exterior. “Construir esos dos museos en Colombia es la decisión más importante que ha tomado en la vida y la que más satisfacción le ha producido”, asegura Lina acerca de la faceta filantrópica de su padre que también se ve reflejada en el documental, que estrenará en mayo en los cines de México y España.



“Mi papá tenía mucha resistencia al proyecto porque le parecía una pérdida de tiempo. A él no le gusta ser centro de las cosas. Al final, sí le agradó mucho. Tanto que le escribió una carta al director agradeciéndole, porque ‘el documental iba a cumplir un propósito grandísimo en su historia’. Y es cierto: esto es parte de su legado”, concluye Lina.

¿Cuándo y dónde?

El documental de Botero se exhibirá desde mañana hasta el 19 de abril, en las salas de cine de 13 ciudades del país. Horarios y boletería en www.cinecolombia.com.

SOFÍA GÓMEZ G. @s0f1c1ta