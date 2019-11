Lin-Manuel Miranda ahora revoluciona en la TV

Es imposible no dejarse embriagar de la emoción que revela Lin-Manuel Miranda cuando habla de His Dark Materials, la saga de fantasía escrita por el británico Philip Pullman y que ahora es una serie de televisión de la mano de HBO.



Los ojos le brillan de una manera muy especial y habla muy rápido haciendo pequeñas pausas antes de dar paso a una sonrisa. No es para menos, pues el famoso dramaturgo, productor y actor de origen puertorriqueño que convirtió al musical Hamilton en una referencia de la cultura popular contemporánea tiene una conexión emocional con esta trama nacida de una trilogía de libros en los que se habla de la lucha de la libertad.

“Comencé a amar esa literatura al mismo tiempo que me enamoré de mi esposa (Vanessa Nadal). En nuestras primeras citas leíamos juntos The Golden Compass, The Subtle Knife y The Amber Spyglass –títulos de la trilogía–, a la par con cosas como La torre oscura, de Stephen King (…). Recuerdo que estaba trabajando en Londres en la nueva versión de la película Mary Poppins cuando recibí una llamada y me invitaron a una cena con los guionistas Jane Tranter y Jack Thorne para invitarme a hacer parte de His Dark Materials, y fue algo asombroso, me quedé boquiabierto cuando me dijeron, uno, qué estaban haciendo esa adaptación, y dos, sentí que la escala de ambición detrás de la nueva aventura sería lo que cualquier fanático de los libros de Philip Pullman esperaría ver”, comentó.



Cabe recordar que en el 2007 se produjo una película acerca de ese universo literario llamada La brújula dorada, pero no tuvo un gran impacto entre la crítica y el público.

“Con la serie logramos un mayor desarrollo de los personajes y el contexto”, adelanta el actor acerca de la nueva serie.



His Dark Materials, que se estrena este domingo a las 9 p. m. por HBO, cuenta la historia de Lyra (Dafne Keen), una niña que vive en un mundo paralelo en el que cada humano tiene un ‘daemon’ (un animal que lo acompaña y se convierte en una extensión del alma y que se van transformando en una nueva especie conforme pasan los años), pero en realidad se trata de la experiencia de la pequeña protagonista en un contexto en el que la magia, la violencia y el control son elementos que ponen en jaque el futuro de la humanidad. Todo en un ámbito de fantasía y revolución.



En esa intriga, también cargada de reflexiones sociopolíticas, Lin-Manuel Miranda interpreta a Lee Scoresby: un aventurero que viaja en un globo gigantesco y que termina siendo parte de la aventura de Lyra.



“Es como si mezcláramos al actor Gary Cooper (por su papel de un comisario heroico en la película de 1952 High Noon) con Bugs Bunny”, bromea.



“En realidad se acerca también un poco al espíritu de Han Solo (ese piloto rebelde de Star Wars que inmortalizó Harrison Ford), ya que es un sobreviviente que a veces juega un poco sucio, pero que intenta acercarse más al camino de lo correcto”, explica el actor y productor de 39 años.



“Esta es la historia de una chica que está comenzando a crecer y que descubre que su mundo está lleno de engaños y no quiere ser parte de eso. Se trata también de un viaje personal y profundo que habla de identidad, de la religión y la política como elementos de control y una relevancia a prueba del tiempo”, dice.

'Hamilton' se ha convertido en un gran éxito y no puedo más que estar agradecido por todo lo que ha pasado. Ahora tengo muchos proyectos por leer (...).

“En estos tiempos cuando uno ve que el Gobierno separa familias y hay instituciones que infringen la libertad de otros usando como excusa temas como la moralidad, la ficción deja ver que no todos se dejan llevar, sino que pelean por el cambio”, reflexiona Lin-Manuel Miranda, que ahora pasa por uno de sus mejores momentos de su carrera.



“Hamilton (el musical que cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los fundadores de EE. UU.) se ha convertido en un gran éxito y no puedo más que estar agradecido por todo lo que ha pasado. Ahora tengo muchos proyectos por leer (...). De hecho tuve que llamar a Marie Kondo (que se hizo famosa por un programa en Netflix en el que reorganiza hogares y espacios) para darle un poco de orden a todo eso”, bromea.



“En realidad ahora tengo el privilegio de poder escoger mis proyectos. Recuerdo cuando actué junto a James Gandolfini en Los Soprano, en el 2007, eran épocas en las que eso era para pagar la renta”.



“Ahora todo es diferente, y con His Dark Materials, ya que sentí que más que otra aventura, en realidad fue por momentos casi como unas vacaciones; no todos los días tienes la oportunidad de volar en un globo”, puntualiza riéndose Miranda, que en la serie está acompañado de un ‘daemon’ representado en una liebre ártica con el nombre de Hester, aunque en realidad confiese que se identifica con otra especie.



“Estoy más cerca del ratón que se hizo famoso en YouTube por llevar un pedazo de pizza a su guarida en el metro … Un poco tierno y, a la vez, extraño, pues se trató de un reflejo de un sobreviviente en Nueva York… Eso me inspiró”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS*

ENVIDADO ESPECIAL A LOS ÁNGELES (EE. UU.)

@AndresHoy1

(*) Por invitación de HBO