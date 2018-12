‘Hemos dado lo mejor para evocar la película original’

'Hamilton' es la carta de presentación de Lin-Manuel Miranda. El montaje de Broadway ha acumulado el premio Pulitzer 2016, en la categoría de drama, y el récord de nominaciones en los Tony ese mismo año: obtuvo 16 y se llevó 11 galardones que reconocen lo mejor del teatro. Además, fue escogido por el Círculo de Críticos de Nueva York como el mejor musical nuevo y el elenco de la obra obtuvo un Grammy por el álbum.

“Me gano la vida escribiendo musicales y es una alegría inmensa. Los hermanos Sherman –compositores de icónicas canciones de películas de Disney como 'Mary Poppins', 'El libro de la selva' y 'Winnie the Pooh'– son mis héroes. Ellos han sido mi inspiración, y en 'Hamilton' no fue la excepción”, recuerda Miranda, también autor de la multipremiada obra 'In the Heights'.



Nacido en Nueva York, pero sintiéndose puertorriqueño hasta los huesos (su familia es oriunda de la isla), este cantante, compositor, director y dramaturgo de 38 años ha figurado en numerosas series y películas como actor y compositor de bandas sonoras. Incluso, dirigió un filme, Clayton’s Friends.



Sin embargo, 'El regreso de Mary Poppins' ('Mary Poppins Returns') marca un rumbo particular para Miranda. Jack, su personaje, es uno de los protagonistas del filme que llegará a los teatros del país el 25 de diciembre.

No se trata de una nueva versión del clásico que se estrenó en 1964, en el que Julie Andrews encarnó a la famosísima nana mágica. Es un relato diferente, una segunda parte que transcurre en Londres, a principios de la década de 1930, con los herederos de la familia Banks como personajes principales. Esto enmarcado en un colorido musical que espera conquistar el corazón de la audiencia con nuevas canciones, tal como lo lograron 'Supercalifragilisticexpialidocious!' y 'Chim Chim Cheree'.



Nominado al Globo de Oro por su actuación como un joven que se encarga de encender y apagar las lámparas de gas del alumbrado público londinense, y a la espera de repetir una postulación al Óscar (fue candidato a la estatuilla en 2016, por la canción original de 'Moana'), Miranda conversa acerca del trabajo en 'El regreso de Mary Poppins', en esta entrevista cedida por Disney.



“La labor de Jack se extinguió con los años y la tecnología. Era un trabajo intenso, pero al mismo tiempo, mágico: darle luz a Londres. Es una metáfora de lo que representan las aventuras del filme para la gente”, explica Miranda.



¿Impulsó este personaje su carrera como actor?

​

Nunca había hecho una película a esta escala. Me he metido en un montón de personajes de telefilmes y series, pero Mary Poppins es algo enorme en todos los sentidos; ha sido grandioso esta vez, me he sentido en las mejores manos. Cada actor, cada artista, cada miembro del equipo creativo fue tratado con amor y cuidado. Éramos como en una familia.



¿Cómo fue ese primer acercamiento con esta historia?

​

Los productores me dijeron que Emily Blunt sería Mary Poppins y que esto no era un 'remake' de la original. A todas estas pienso que eso es imposible, lograr otra película como la de 1964. La nueva historia se basa en los libros y es una continuación de esa cinta. Estoy emocionado de ser parte de ella.

¿Y cuál fue su reacción cuando lo seleccionaron?

​

Confieso que me puse muy feliz. Mary Poppins es de esas historias grandiosas, pero lo que más me emocionó fue la posibilidad de explorar ese mundo una vez más. Y a eso súmale la presencia de Rob Marshall y John DeLuca, quienes han creado los más modernos musicales en el cine (como 'Nine' y 'Chicago').



Sin duda hay un elemento mágico en Mary Poppins que la ha hecho perdurar

​

Es cierto. Recuerdo haber estado ensayando en mi casa, delante de mi hijo (que es un bebé), y cuando empezaba a cantar, él jadeaba de emoción. Es el efecto que tienen las canciones de ese mundo mágico, y hemos dado lo mejor para evocar la película original. Rob (el director) y su equipo creativo se han esmerado en revivir ese entorno. Por ejemplo, hay una secuencia animada dentro del filme que fue dibujada a mano, tal como ocurre en el filme de 1964.



Háblenos de la música en la película...

​

Estuvo a cargo de Marc Shaiman y Scott Wittman. He seguido su trabajo durante años (…). Siento que hay mucho de los hermanos Sherman en ellos, y que cada cosa que compusieron es una declaración de amor por las canciones de la película original. Les dieron un nuevo sabor a clásicos de Disney, así que cada jornada fue un descubrimiento musical y de aprendizaje.



¿Cómo fue la interacción con Rob Marshall?

​

Su presencia en el proyecto fue una de las razones de peso para que aceptara el papel, además, basta con ver lo que ha hecho Rob en el cine para descubrir parte de ese legado de la primera Mary Poppins en sus producciones. La forma como evoca los grandes musicales en la pantalla es emocionante, es casi como ver una pintura en el cine.

La Mary Poppins de 1964

La película que dirigió Robert Stevenson y protagonizaron Julie Andrews y Dick van Dyke en 1964 se convirtió en un hito entre los musicales de Disney, al ser nominada a 13 premios Óscar de la Academia y haber obtenido cinco (actriz principal, edición, canción, música y efectos). De hecho, esta ha sido la única estatuilla que ha recibido en su carrera Andrews, hoy de 83 años de edad.



La historia del filme sigue a la nana con poderes mágicos hasta la casa de los Banks, a donde llega para arreglarles la vida. En su momento, el filme sorprendió por la calidad de sus efectos y por las pegajosas canciones que incluyó en su repertorio.

En 'El regreso de Mary Poppins', que se estrena en Colombia el día de Navidad, Dick van Dyke (93 años) tiene una aparición breve.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET