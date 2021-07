Lin-Manuel Miranda es candidato al Emmy gracias a 'Hamilton'

Lin-Manuel Miranda será candidato al Emmy a mejor actor de una serie limitada (miniserie) o película televisiva gracias a la adaptación a la pequeña pantalla de su musical 'Hamilton', anunció la Academia de la Televisión de EE.UU.

La 73 edición de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, se celebrará el próximo 19 de septiembre.



Miranda se enfrentará a su compañero en 'Hamilton' Leslie Odom, Jr. y a otros duros contrincantes como Paul Bettany ('WandaVision'), Ewan McGregor ('Halston') y Hugh Grant ('The Undoing').



El latino se convirtió en una gran estrella y en un referente de la comunidad hispana en EE.UU. gracias al histórico fenómeno de 'Hamilton'.



La adaptación televisiva en Disney+ de este exitoso musical de Broadway es la que lo ha traído de nuevo a los Emmy.



Recientemente, Miranda ha probado suerte en el cine con películas como 'Mary Poppins Returns' (2019), que protagonizó Emily Blunt.



También llevó a la gran pantalla hace muy pocas semanas 'In the Heights', su muy neoyorquino y latino musical que encabezaron los actores Anthony Ramos y Melissa Barrera bajo la dirección de John M. Chu.



En el horizonte inmediato de este artista siempre repleto de proyectos sobresalen dos películas en Netflix: su debut como director de una película con el musical 'Tick, Tick... Boom!"' y la cinta animada 'Vivo', en la que participa tanto en el doblaje como en la banda sonora.



EFE