Hace unos meses todo el mundo hablaba de la serie The Idol y se referían con locura a la estrella The Weeknd, quien fue uno de los creadores de esta historia acerca de la fama, los excesos y el infierno que rodea a la música.

Pero para ser francos, hay que decir que el cantante (y ahora actor) se apagó ante la deslumbrante, polémica y radical presencia de Lily-Rose Depp, quien se convirtió en una emulación de muchas estrellas de pop, con el aderezo de lidiar con un alma autodestructiva, sin inhibiciones, fronteras morales o miedos, gracias a su papel de Joelyn, una cantante venida a menos que está buscando afanosamente evolucionar como artista mientras se va desvaneciendo como persona.



Lily Rose Depp causa impacto por su cuerpo y sensualidad.. Foto: HBO

Ella es la verdadera protagonista de The Idol, una aventura que ha sido desmembrada con odio por casi toda la crítica -pero que ha coincidido en que Lily-Rose Depp y su personaje-brillan, mejor arden, en esta cruda radiografía de la fama. La hija de Johnny Depp y la cantante francesa Vanessa Paradis, hace gala de una genética artística, de un magnetismo especial para la polémica y de ser un símbolo sexual, en esta épocas en las que cada vez ese título se arriesga a ser considerado algo políticamente incorrecto.

No tiene miedo de revelar su energía erótica en la serie. Foto: HBO

Siempre que aparece en cámara se revela esa mezcla de belleza rara y poderosa sensualidad, heredada de su madre; a la par con un rasgo de persona salvaje y sin inhibiciones, que vendría de la genética emocional de su padre Johnny Depp.



Se le nota el esfuerzo (como a Jocelyn) al tratar de dejar una impronta personal en su trabajo frente a las cámaras. “Tengo que trabajar el doble”, dijo una vez en una entrevista, haciendo referencia a que su vida como artista es más exigente al tener los apellidos Depp y Paradis.



La sexy pasarela del infierno

The Idol no es su primera producción, pero se ha metido hasta el fondo en las desgracias y bellezas de su personaje. Ha explorado su cuerpo, ha retratado las drogas, el alcohol y los traumas, entre lágrimas, risas desequilibradas y un cuerpo despampanante que la cámara adora. En realidad, casi no canta en la serie (es algo que le interesa mucho en la vida real), pero si modela y se mueve en la pasarela de ese infierno de rumba extrema y fama que le ha convidado la producción de HBO.



Lily Rose Depp navega muy bien entre el universo de explotación y banalidad que propone la serie. Foto: HBO

Tiene rasgos fuertes como los que una vez eclipsaron a directores de cine cuando conocieron a Marilyn Monroe. Aunque no es tan voluptuosa, hay una energía sexual que conecta con lo que causaba la actriz Mae West, que entre 1920 y 1940 ruborizó a una sociedad y usó su belleza física y un doble sentido en todo lo que rodeaba para llamar la atención. Jocelyn también tiene mucho de eso, pero en esta época de descontrol a puerta cerrada y vida correcta en redes sociales.



Lily Rose Depp en una escena de la cinta de ciencia ficción Voyagers, junto a Colin Farrell.​ Foto: Archivo EL TIEMPO

Lily-Rose Depp se destaca por haber cultivado una carrera en el modelaje. Desde niña acompañaba a su madre a las pasarelas y los grandes eventos de moda. Se tomaba fotos con estrellas como Karl Lagerfeld y cuando tenía 15 años fue imagen del famoso perfume Chanel N. 5, ya había actuado un año antes en la cinta de terror Tusk con su mejor amiga Harley Quinn Smith y luego repitió con ella en Yoga Hosers.

Lily Rose Depp se metió en la piel de la bailarina Isadora Duncan. Foto: Archivo EL TIEMPO

Unos años después se convirtió en una problemática leyenda de la danza. Isadora Duncan, en el filme La bailarina y fue una joven tratando de ganar el duelo por el amor en la cinta francesa Un hombre fiel, enfrentándose a la actriz y modelo Laelitia Casta y queriéndose robar la atención de Louis Garrel.

En un hombre fiel, se obsesiona con un hombre que ya tiene pareja. Foto: Archivo EL TIEMPO

En The Idol cumple con el principio que se ha impuesto como actriz: hacer un retrato directo y honesto de las dimensiones de una mujer. Jocelyn es todo eso y lidia con contrastes duros al ser poderosa, frágil, sensual y a la vez un poco amargada, tiene miedo, pero sueña con llegar hasta las últimas consecuencias por alcanzar lo que se propone.



A veces se encierra en sí misma pero no tiene miedo de exponerse, como algunas modelos famosas. Su tono en la serie, podría también conectarse con la personalidad dura y salvaje que una vez hizo famosa y protagonista de muchos titulares a la sexy Kate Moss, otro símbolo de belleza y polémica del mundo de la moda.



Por eso, la gente está hablando más de ella que de The Weeknd, que en su papel de Tedros, una especie de embaucador con ínfulas de líder de secta, comienza a controlar a Jocelyn, se queda corto en carisma.

Con su papel de Jocelyn, eclipsó a su compañero The Weeknd en la serie. Foto: HBO

El músico se dedica a tratar de llevar la trama a los niveles más altos de polémica con muchas escenas de sexo, drogas y maltratos. Es una caricatura de lo que quiere criticar (el deseo de un mundo por explotar a otros) y no logra seguir el ritmo de su compañera de elenco, su química se siente forzada, pero la química de Lily-Rose Depp y Jocelyn va creciendo y se nota honesta.

La actriz explota sus atributos sin miedo (medio mundo la ha criticado por eso, pero sus padres aplauden el riesgo) y se deja llevar por la exigencia de la historia que, aunque se note superficial, demuestra el poder que tiene la actriz para hacer de esta cantante decadente una estrella con un destello entre tanta autodestrucción.



Quizá no haya segunda temporada de The Idol (la protagonista será pronto nada menos y nada más que la obsesión de un vampiro en la nueva versión de Nosferatu) , pero la energía sensual de Lily-Rose Depp va a quedar un buen tiempo en el aire y su trabajo en esta serie esté conectado a una de las famosas frases de Mae West: “Aquellos que son escandalizados, deberían serlo con más frecuencia”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1