¿Dónde queda el infinito y más allá? ¿Por qué Zorg es su temido enemigo? ¿Quién es su familia? Muchas preguntas quedaron en suspenso durante años. El director y guionista Angus MacLane, un fanático de la ciencia ficción y animador de Pixar desde los 90, dedicó horas a moldear esta historia para responder cada duda. Lightyear se remonta a la génesis del astronauta más querido del cine animado.

La primera vez que Buzz Lightyear apareció con su bitácora espacial de vuelo fue en 1995, cuando Toy Story se estrenó en las salas revolucionando el cine digital. Con cada nueva entrega, el astronauta y eterno enemigo de Zorg fue cobrando importancia en una de las sagas más exitosas de Pixar (hoy propiedad de Disney).



MacLane y la productora Galyn Susman nos contaron detalles de Lightyear, que acaba de estrenarse en los cines del país y revela la aventura intergaláctica de este personaje junto con su inseparable gato y que ya generó polémica y fue censurada –en los Emiratos Árabes, por ejemplo– por mostrar un beso entre dos mujeres.

El nombre del personaje se inspira en el astronauta Buzz Aldrin, de la misión Apollo 11. Foto: Pixar / Disney

¿Por qué decidieron contar la historia de Buzz y por qué creen que es el momento ideal para traerla a las audiencias después de todo este tiempo?

Angus MacLane (A. M.): Siempre me gustó el personaje de Buzz Lightyear. Siempre sentí curiosidad por su mundo; extraño y me encanta el cine de ciencia ficción y acción. Esa era la clase de película que quería hacer. En el caso de esta cinta, los retos técnicos para crear su mundo fueron la principal preocupación cuando concebimos esta idea. Los tiempos fueron una gran preocupación. La idea de esta historia se nos ocurrió después de Finding Dory, hace unos seis años, pero no siempre el tiempo determina cuándo contar la historia, sino es la historia la que te da ese cuándo para lograr un filme genial como este.

Trabajaron en esta historia por unos 10 años, y a veces tuvo que ser desde sus casas por el covid. ¿Cómo fue esta experiencia?

Galyn Susman (G. S.): Fue muy retador. Todos saben cómo fue; hubo un momento en el que estaban todas las cosas juntas: trabajo, hijos, hogar. Fue muy extraño no estar todos sentados juntos en una sala de reuniones. No hay un contacto directo, así que tuvimos que lidiar con una cantidad de retos técnicos esperando que las charlas fluyeran. Al principio fue muy duro, pero de a poco nos fuimos sintiendo más cómodos con lo que sucedía, con compartir la vida de todos; compañeros con sus niños en los hombros o gatos se aparecían acostados en los teclados. Fue un matrimonio divertido, y era necesario mantenerse sano, y a toda tu familia, pero al tiempo necesitas estar en comunidad, compartir y trabajar con otras personas. No sé cómo decirlo, pero siento que eso influenció el trabajo; toda esa experiencia de exponer nuestras vidas personales y, al mismo tiempo, hacer una película.



La historia trata algo que puede ser fuerte para los niños: sentir culpa. Cuéntenos, ¿qué aprendizaje se llevará la gente de este filme?

A. M.: Creo que todas las historias se basan en un superhéroe, sobre su valentía y sus aptitudes, pero en la realidad las grandes cosas se suelen hacer en equipo. Nada más hacer un filme no es el trabajo de un realizador o un actor. Es imposible hacer una película sin un equipo; creo que eso es algo importante de difundir. Creo que hay elementos dramáticos que hacen sentir a las audiencias muy identificadas con el personaje. Estoy muy orgulloso de eso.



G. S.: Creo que muchos niños pueden entender la diferencia entre las cosas que son su error o que no lo son; esa era la idea que teníamos, la que trabajamos.

Lightyear es un filme de animación y ciencia ficción. ¿Cómo manejaron esto en el desarrollo de la cinta?

A. M.: Me importa mucho la calidad... En general, hacer un filme es muy difícil. Y en pandemia, mucho más. Hay mucha gente involucrada tratando hacer lo mejor; de verdad que sacarla adelante es el reto más grande. Hay momentos en los que empujas para que esté en la pantalla, que no se devuelva o se detenga el proceso. Por eso es tan duro cuando la película se estrena y no funciona.



G. S.: La animación siempre es difícil; es un proceso complejo que toma mucho tiempo. La ciencia ficción es un género; la animación, el medio. Y pienso que el medio en el que se plantea debe ser sofisticado para abordar el género y hacerle justicia. Eso se capitaliza en el momento de llegar a la pantalla.



A. M.: No sé si aquí la ciencia ficción es un género. Si fue lo que buscamos al hacer la película, quizás sea más bien el vehículo.



G. S.: Tienes razón, tal vez la ciencia ficción sea el vehículo que usamos para contar la historia a través de la animación.

'Lightyear' presenta nuevos personajes. Foto: Pixar / Disney

¿Qué nos pueden contar de los nuevos personajes que acompañan a Buzz?

A. M.: De entrada tenemos al gato Sox, que es su compañía en todo momento, su mejor amigo... Debimos improvisar su historia. Tenemos a Alisha Hawthorne, su mejor amiga y su superior, su mayor maestra; él realmente la aprecia y confía en ella. Ella es diferente a los demás, y está en una relación de respeto y amor –no quiero darles muchos detalles a los lectores al respecto–, pero eso le da un tono muy emocional a la película. Tenemos a Izzy, que es su nieta, con quien Buzz establece un vínculo paternal. Está Mo, un narrador que está involucrado con el grupo que Buzz conoce y que es como un gruñón misterioso. Y, finalmente, Zurg, que es el antagonista misterioso.



Después de esta experiencia, ¿hay otro personaje de Toy Story al que les gustaría tratar en otra cinta?

A. M.: No, por ahora. Es demasiado trabajo (risas).



G. S.: Amo la ciencia ficción, así que Buzz Lightyear siempre será mi favorito. Y ya le hicimos su película.

Polémica por un beso

Después de que Marvel presentó una escena de sexo entre superhéroes y un beso entre una pareja gay en su reciente película Eternals, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la prohibición de la película de animación de Pixar Lightyear, el primer filme de estos grandes estudios estadounidenses que contiene un escena con un beso entre dos personas del mismo sexo.



En marzo, ya se había generado una controversia debido a que varios ejecutivos de Pixar habrían pedido quitarlo de la historia de tono familiar, según expuso la publicación Variety.



“El filme de animación Lightyear, cuyo estreno está previsto para el 16 de junio, no está autorizado a ser proyectado en ningún cine de los Emiratos Árabes Unidos, debido al incumplimiento de las normas relacionadas con el contenido mediático en vigor en el país”, anunció en Twitter la Oficina de Regulación de los Medios.

SOFÍA GÓMEZ G.

​CULTURA

@s0f1c1ta