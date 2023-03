Haciendo honor a su nombre, Lido Pimienta tiene sabor, convierte lo insípido en una exacerbación de los sentidos. Su música, con raíces caribeñas y sonidos anglo, va de la mano con las imágenes que crea y con una cierta ironía picante. Como la pimienta.

En reportes de 'The New York Times' y la cadena radial estadounidense NPR, sus trabajos han sido reseñados profusamente, como ocurrió con su tercer disco, 'Miss Colombia': “El álbum, que mezcla hábilmente géneros folclóricos como la cumbia, el bullerengue y el porro con una producción moderna y orquestal, lleva el hilo y la aguja del corazón de Pimienta para un país que no siempre la ama. Los concursos de belleza no suelen celebrar a mujeres como Pimienta, una colombiana negra de ascendencia africana e indígena wayú”, escribió la National Public Radio en 2020.



Eso es cierto, pero se queda corto para su eclecticismo artístico que nació con el arte, no con la música: “La gente que me sigue cree que soy una señora de 85 años, porque soy muy crítica y muy regañona —afirma en diálogo con EL TIEMPO desde Toronto, Canadá—. Mi título fue de Crítica y Curadora de Arte, estudié en Barranquilla. Desde muy pequeña, mi mamá me metía en Bellas Artes, estuve en programas de arte visual en la Universidad del Atlántico, viví entre el Carnaval de Barranquilla, el teatro de la calle y la música palenquera”.



Lido Pimienta es invitada estrella del Festival de Cine de Cartagena (Ficci), que comienza el próximo miércoles. En el Palacio de la Proclamación, el jueves 23 de marzo conversará con Simona Sánchez y compartirá sus canciones en el espacio Nido Acústico, a las 5:30 p. m.



Y ese mismo día, a las 2 p. m. en el patio de la Agencia de Cooperación Española, revelará detalles de su vida y su carrera mediante sus películas favoritas en El cine y yo. La charla que realizan la Cinemateca de Bogotá, el Instituto de las Artes de Bogotá (Idartes) y EL TIEMPO abandona por esta vez su sede de la Sala Capital, en Bogotá, para anunciar el lanzamiento de su primer libro.



“Es un honor tener a Lido Pimienta con nosotros, uniendo la música y el audiovisual. Cuestionándonos y haciendo que su arte sea propagado con el mismo amor que lo crea —dice Lina Rodríguez, directora general del Ficci—. En esta quinta edición de Nido Acústico, tendremos un diálogo sobre las normas que se imponen en la sociedad y en especial a las mujeres racializadas en la escena musical e industrias creativas”.



En Cartagena, lejos del frío de la provincia de Ontario, Pimienta se acercará a lo que llama ‘el Caribe sublime’: “Soy wayú por parte de mi mamá y crecí entre La Guajira y Barranquilla, así que tengo mucho flow. Yo puedo observar las cosas de una manera académica, eurocéntrica, pero también entiendo todas estas jerarquías sociales. Cuando yo recibo el cine lo hago de una manera casi que espiritual y religiosa”.



En el espacio Nido Acústico, Lido Pimienta compartirá sus canciones y hablará con Simona Sánchez, en el Ficci. Foto: Cortesía: Lido Pimienta

De hecho, la imagen fue su primera obsesión y la disciplina que la llevó a la música: “Cuando era niña, acompañaba a la gente que pintaba. Pero ellos eran amigos de los músicos. Y estos de la gente del teatro. Entonces, desde el colegio, en estos programas de Bellas Artes, me la pasaba en el área de El Prado. Ahí quedaba la Cinemateca del Caribe, en el club familiar de Barranquilla”.



Siendo muy joven, quedó embarazada y tuvo a su primer hijo, Lucian, quien hoy es un pianista precoz. “Él es muy buen compositor, pero obviamente yo trato de no meterme en su vida. Le doy el todo el campo que quiera. Ayer le mostramos una canción que acabo de producir, me miró seriamente y me dijo: ‘Creo que es mi favorita de las que has hecho’, así como en una escena”, revela ella, con inocultable orgullo materno.



Su segunda hija tiene 5 años y se llama Martina, pero además vive con Orlando: “Es mi sobrino, pero yo lo crio como mi hijo”. Cuando el mayor, Lucian, tenía 4 años, Lido Pimienta emigró a Canadá, en donde vive desde el 2012. “Primero llegamos a London, una ciudad cercana a Toronto, que tiene mucho latino: la llaman Londombia, como me dijo un señor de El Salvador, que tiene una tienda de víveres latinos. Aquí yo preparo arepae’huevo, arroz de coco, patacón con queso, pescado frito, se consigue yuca”.



Sin embargo, al comienzo no fue fácil su subsistencia y tuvo que volcar su pasión por el arte en obras más profanas: “Yo hacía mucho collage, me inventaba unos fanzines y cuando me mudé a Canadá, vivía de eso. Me metía a las Ferias del Libro y hacía dinero”.



Carrera meteórica

El álbum debut de Lido Pimienta, titulado 'Color', fue grabado en 2010, antes de emigrar a Canadá. Ya en Norteamérica, convenció a la crítica con su segundo disco, La Papessa, que le mereció el Premio Polaris y la designación como artista del año en Canadá, por parte del diario 'The Globe and Mail' en 2017.



“Lido Pimienta, la música afrocolombiana de 31 años, saltó a la atención nacional al ganar el Premio Polaris de este año y darle a la audiencia, y a este país, una muestra de su mente. Audaz, impetuosa y polarizadora, ella es el futuro del rocanrol canadiense”, publicó ese periódico en 2017.



Cuando llegó la pandemia del covid, estaba preparando una gira de promoción de su álbum Miss Colombia, pero el tropezón de la cuarentena le trajo otro proyecto: “En 2020, saqué mi disco y tenía que irme de gira. De pronto, una galería donde íbamos a cantar con Bomba Stereo me dijo que había un virus... y se canceló la gira. Cuando empezó el encierro, yo igual usé el billete de la gira para comprar cámaras, un fondo verde, luces y empecé a hacer contenido para mi canal de YouTube. Yo hice una vaina ahí y a la gente de YouTube le gustó tanto que me pidieron que hiciera un show en vivo”.



Ese experimento se convirtió en el programa de televisión Lido TV, que se emite en Canadá por el canal CBC Gem y está negociando su segunda temporada, luego de que triunfó en la primera, tuvo invitadas como Nelly Furtado y le permitió colaboraciones con Björk y otros grandes nombres de la música.



“Empecé a escribir un show de variedades y quería que fuera gracioso. También me se me ocurrieron unos títeres inspirados en mis hijos. Y luego dije: ‘¿Cuál va a ser la excusa para que esta gente me pague el tiquete e irme pa’ Colombia? ¡Los documentales!’. Empezó como una idea ahí y se volvió algo serio”, dice con desparpajo.



Ahora, consiguió que el Festival de Cine le pague el tiquete a Cartagena, en donde volverá a su ambiente natural: “Lo que más me hace falta de la Costa es que la gente, aunque vive en un caos e incertidumbre constante, está relajada. Me gusta estar en un espacio donde la gente está cogiéndola suave (...) En Colombia hay hambre y euforia para sobrevivir, pero en Canadá la sociedad se levanta quejándose y culpando a la otra persona de su propia desgracia”.



JULIO CÉSAR GUZMÁN

Editor de la Mesa Visual de EL TIEMPO

En Twitter: @julguz



