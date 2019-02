Liam Neeson se avergüenza por haber querido matar a un hombre negro

El actor británico Liam Neeson confesó al diario 'The Independent' haber sido dominado por las ganas de "matar" a un hombre negro para vengar a una amiga víctima de violación, y aseguró sentirse profundamente arrepentido de ello.

El actor de 66 años ofreció una entrevista a la edición electrónica del diario para promover su película 'Cold Pursuit', en la que encarna un padre que decide vengar la muerte de su hijo a manos de un cartel de drogas.



En la entrevista, Neeson discutía los detalles psicológicos de la película y la furia inherente a la pérdida de una persona próxima, pero súbitamente cambió de tono para recordar su propia experiencia.



"Les voy a contar una historia real", dijo. El actor narró que en una oportunidad, al retornar del extranjero, descubrió que una persona de su entorno -que no identificó- había sido víctima de una violación.



"Yo pregunté si ella sabía quién lo hizo. No. '¿Y de qué color era el responsable?' Ella dijo que había sido una persona negra".



"Tengo vergüenza de decirlo. Recorría las calles con una barra de hierro, esperando que alguien se aproxime. Lo hice más o menos durante una semana, esperando que un 'negro bastardo' saliera de un pub para confrontarlo por algo", recordó.



"¿Cómo es posible que yo haya podido..... (querido) matar?", se preguntó el actor.



"Es horrible. Verdaderamente horrible, cada vez que lo pienso, que pude haber hecho eso", dijo el famoso actor. Para Neeson, "la venganza no lleva sino a más venganza, más muerte".



No es la primera vez que Neeson sorprende con confesiones durante una entrevista.

El año pasado, durante una entrevista con una red de TV de Irlanda, confesó que había participado "un poco de una caza de brujas" luego de las numerosas acusaciones de acoso y agresión sexual que sacudieron a la industria cinematográfica.



AFP