Liam Neeson se pregunta por qué siguen llamándolo para hacer películas de acción. Su figura se convirtió en la imagen de un género en el que sus personajes se enfrentan a situaciones violentas, disyuntivas morales y reparten puños y patadas por doquier. La observación de Neeson es válida teniendo en cuenta que acaba de cumplir 70 años (el 7 de junio).

Pero al director Martin Campbell (Casino Royale, La máscara de El Zorro) le interesaba que el actor irlandés volviera a encarnar a un sicario, pero enfocándose en algo más que la acción física. En Memory (Asesino sin memoria, como se acaba de estrenar en Colombia), Alex Lewis –el personaje de Neeson– es un asesino a sueldo retirado que se niega a hacer un nuevo trabajo y se convierte en blanco de una organización criminal, al mismo tiempo que intenta enmendar un terrible error de su pasado. Pero eso sería lo de siempre, el tema es que Lewis padece los primeros síntomas de Alzhéimer.



“Me pareció una historia única. Hemos visto todas las películas de acción con sicarios y asesinos, pero el personaje de este thriller es legendario en la forma en que lleva a cabo su trabajo. No obstante, pronto nos damos cuenta de que padece demencia y las fases iniciales de la enfermedad de Alzhéimer. Eso me intrigó mucho y también me dio la oportunidad de investigar el mundo de la enfermedad y de la demencia”, dijo el actor en una entrevista cedida por el estudio.



Nominado al Óscar por su inolvidable actuación en La lista de Schindler, Neeson cuenta en su filmografía con títulos como la saga de Taken, Viudas, Venganza implacable o Kinsey.

¿Dónde buscó inspiración para Memory?



Tengo un amigo que padece de demencia temprana. Es triste estar con él porque es un viejo amigo. No obstante, a la parte actoral de mi cerebro le resulta fascinante observar que entra a su sala y no sabe dónde está. No la reconoce. Por eso, quise rendirle un homenaje y utilizar algunos gestos que él haría y hacerlos bien. Es fácil caer en la sobreactuación y eso sería un insulto para las personas que padecen la enfermedad. Quería, y el director Martin Campbell también quería, que fuera muy sutil.

Durante su investigación sobre la enfermedad de Alzhéimer, ¿qué encontró?



Que es espantosa. Continúa hasta que el cuerpo se cierra gradualmente y el cerebro no puede enviar señales a la garganta para comer, masticar y, por último, respirar. Es tremenda. Asimismo, en algunos documentales, vi que los cuidadores profesionales, los esposos y las esposas se ocupan de sus seres queridos con un amor y una atención extraordinarios. La persona que sufre de esta enfermedad deja de reconocer gradualmente a su familia. Eso me resultó muy triste y fascinante.

¿Qué observó en su amigo y en su investigación que incluyó en la interpretación?



Cierto tartamudeo que observé en un paciente en un documental. También el hecho de que le temblaban las manos visiblemente al levantar una taza o recargar un arma. Pequeñas cosas. No queríamos exagerar. Martin me decía: “No, es demasiado. Retrocedamos”. O decía: “Dame un poco más de eso”.

La actriz Monica Bellucci . Foto: Diamond Films

La película tiene un elenco maravilloso que incluye a Monica Bellucci y Guy Pearce…



Fue una delicia trabajar con ella. Está arraigada en la realidad. No es una aspirante a estrella de Hollywood. Sabes a lo que me refiero. Tiene los pies sobre la tierra. También fue un placer trabajar con Guy. Llegué a conocerlo y nos hicimos amigos.



Trabajar con Martin Campbell también debe hacer sido un gran atractivo para usted.



Sí. Confío plenamente en Martin. Realizó la nueva versión de la saga de James Bond. ¡Por Dios! Me encantaron sus dos películas de El Zorro y, si tienes la oportunidad de ver la serie británica de la década de 1980 Edge of Darkness (Al filo de la oscuridad) con el gran Bob Peck, que ya no está con nosotros, hazlo. Bob Peck fue un gran actor de Shakespeare y lo vi en el teatro muchas veces. Martin también realizó Al filo de la oscuridad, con Mel Gibson. Así que tomé conciencia de Martin Camp-bell y me dije: ‘Me gustaría trabajar con este hombre algún día’. Lo hice y es muy especial. En cierto modo, es de la vieja escuela.

La película está ambientada en El Paso, Texas, en la frontera con México y ahonda en el tráfico sexual infantil y en la inmigración ilegal.



Fueron temas muy importantes y no nos regodeamos en ellos, pero estuvieron allí, sin duda. Hablando por mí mismo como Embajador de Buena Voluntad de Unicef durante muchos años, tengo acceso a la literatura que me enviaron sobre tráfico sexual y tráfico infantil. Se me ponen los pelos de punta. La esclavitud aún prevalece en la Tierra, lo cual es increíble. No se pueden creer las cifras. Recuerdo cuando el tsunami asoló Asia en el 2004. Unicef suele ser siempre una de las primeras organizaciones benéficas en trasladarse a las zonas afectadas por las guerras y las catástrofes naturales. En ese momento, uno de los directores me dijo que se trasladaban a Asia con rapidez después del tsunami para proteger a los niños porque las personas que se dedicaban al tráfico sexual los agarrarían, se los llevarían lejos y desaparecerían. No podía creerlo. Sucede. Por eso, el tema está en nuestra historia y es parte de la razón por la cual mi personaje emprende una búsqueda. Quiere reparar un daño terrible. No quiero revelar mucho sobre la historia al público, pero, sin duda, es un buen thriller de acción, que tiene un ritmo vertiginoso y personajes complejos y muy desarrollados.

¿Qué le queda por hacer en el cine?



Seth MacFarlane –guionista de la serie animada Padre de familia– me preguntó hace un año y medio si me interesaba volver a hacer la saga ¿Y dónde está el policía? Me encantaría hacerla. Seth y su equipo están trabajando en el guion. Creo que sería el fin de mi carrera (risas) o algo bueno podría surgir de eso. Leslie Nielsen dejó la vara muy alta. También lo vi en ¿Y dónde está el piloto? hace unas noches y me reí mucho. Es una comedia maravillosa. Sin duda, me encantaría hacerla.



