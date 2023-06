Para Lesly Mucutuy, de 13 años, haber guiado a sus hermanos y mantenerlos vivos durante 36 días en la selva del Guaviare fue algo natural, lógico y normal, y posiblemente una promesa que le hizo a su mamá, fallecida en el accidente de la avioneta en el que la familia y otros dos adultos viajaban a Bogotá el pasado 1 de mayo.

Pero para el mundo, que ella, Soleiny Mukutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de 5, y Cristin Neruman Ranoque, una bebé de un año hubieran sobrevivido, fue un milagro, tal vez el milagro del siglo.



Y desde ese momento se entendió que habría, seguramente, series, documentales, películaa, libros, serie documental, obras de teatro… En fin, todo aquello que el audiovisual, las artes escénicas y la literatura pudieran ofrecer.

(Tal vez quiera leer: 'Quiero caminar pero me duelen los pies': Lo que han dicho los niños a sus familiares)



El primer anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro hace unos días. Dijo que el documenta, llamado ‘Operación Esperanza’, estará a cargo de RTVC Sistema de Medios Públicos, bajo la dirección de Simon Chinn, dos veces ganador del premio Óscar. Incluiría no solo la historia de los niños, sino de los militares e indígenas que participaron en la búsqueda.



En una publicación de El País del 27 de junio se afirma que ya están en Bogotá representantes de 13 empresas internacionales, incluyendo Netflix, NatGeo y Warner Bros,, entre otras, hablando con los abogados de los abuelos de los niños para conseguir los derechos.

(Le puede interesar: Estos son los cuatro niños que sobrevivieron 40 días en la selva del Guaviare y Caquetá)



Consultados por EL TIEMPO, la respuesta de Netflix fue: “No hay ninguna confirmación de nada sobre el tema”. Esto no quiere decir que no estén negociando. De hecho, personas encargadas de la promoción de productos de algunos canales y plataformasinternacionales afirman que muchas veces no se enteran de los productos que se hacen en el país y y conocen la información poco antes del lanzzamiento. Nat Geo no ha respondido.



Y según pudo establecer este diario, el Canal Caracol también está interesado. Igual sucede con cineastas y productores nacionales.



Según la nota de El País, la negociación de los derechos “’se ha convertido en una puja al mejor postor. Todo el mundo tiene prisa por quedarse con los derechos y poder venderle la historia en exclusiva a las plataformas’, dice una fuente al tanto de las negociaciones”.



Agrega que los abuelos de los niños rechazaron un contrato de una empresa estadounidense porque se querían quedar con los derechos a perpetuidad.



El diario madrileño dice: “Los abogados de los abuelos de los niños les han pedido a las productoras que hagan ofertas compatibles con la jurisdicción indígena, que incluyan beneficios para la comunidad de donde son los menores, Araracuara, un pueblo de la Amazonia, y que de ser posible la dirección la lleve alguien de nacionalidad colombiana. Conseguir los derechos, según ha sabido este periódico, incluirá una visita al territorio con los protagonistas de esta historia y una inmersión en la cultura uitoto, la etnia indígena a la que pertenecen”.



Por el momento, los niños están bajo la protección del Estado mientras se decide quién o quiénes tendrán su custodia.