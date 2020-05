Apple y Paramount se alían en 'Killers of the Flower Moon' de Scorsese

Apple y Paramount han llegado a un acuerdo para abordar conjuntamente "Killers of the Flower Moon", la nueva película de Martin Scorsese y que contará como protagonistas con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.



El portal Deadline aseguró que Apple, en lo que será su mayor operación en el cine hasta la fecha, se encargará de financiar esta cinta, mientras que Paramount se ocupará de la distribución en cines de esta película antes de que llegue a la plataforma Apple TV+.

En principio, "Killers of the Flower Moon" iba a ser un título solo de Paramount pero el alto presupuesto que se baraja para esta cinta, situado entre los 180 y 200 millones de dólares, animó al estudio a buscar un socio para este proyecto.



Tras su entrada en el "streaming" con Apple TV+, Apple se está mostrando cada vez más activa en el mundo del cine. Por ejemplo, el gigante de la manzana compró la pasada semana la cinta "Greyhound", que protagonizó y escribió Tom Hanks, para que se estrene directamente en Apple TV+ en lugar de pasar antes por las salas.



La trama de "Killers of the Flower Moon" se desarrolla en Oklahoma (EE.UU.) durante la década de 1920 y gira en torno a los miembros de la tribu Nación Osage, justo tras el descubrimiento de pozos petrolíferos en sus tierras.



Sus integrantes fueron asesinados uno a uno, y el recién creado FBI asumió la investigación del caso sin esperar la conspiración a la que se iban a enfrentar.



El proyecto está basado en el libro homónimo escrito por David Grann. "Cuando leí el libro de David, comencé a visualizarlo de inmediato: la gente, los escenarios, la acción... Sabía que tenía que convertirlo en una película", dijo Scorsese en octubre de 2018 al anunciar el rodaje.

"Estoy entusiasmado por llevar esta perturbadora historia estadounidense a la gran pantalla", agregó.



Scorsese y De Niro forman una de las parejas más emblemáticas y del cine y han dejado su firma en cintas como "Mean Streets" (1973), "Taxi Driver" (1976), "Raging Bull" (1980), "Goodfellas" (1990), "Casino" (1995) o la muy reciente "The Irishman" (2019).



Por su parte, DiCaprio y Scorsese trabajaron a cuatro manos en largometrajes como "Gangs of New York"(2002), "The Departed" (2006) o "The Wolf of Wall Street" (2013).



"Killers of the Flower Moon" tampoco sería la primera vez que De Niro y DiCaprio comparten créditos en una película, ya que ambos participaron en "This Boy's Life" (1993) y "Marvin's Room" (1996).