Leonardo Di Caprio es uno de los actores más emblemáticos de Hollywood en la actualidad. En 1997, protagonizó ‘Titanic’, una de las películas más taquilleras en la historia del cine, y desde entonces su carrera se disparó logrando protagonizar otros éxitos del séptimo arte como ‘Pandillas de Nueva York’, ‘El Aviador’, ‘Atrápame si puedes’ y ‘El renacido’, papel que lo llevó a ganar su primer Óscar.



Sin embargo, su trayectoria pudo haber tenido otro rumbo, pues James Cameron, director que estuvo detrás de la realización del ‘Titanic’, confesó que estuvo muy seguro de no contar con el nacido en Los Ángeles para la realización de la película. Es más, durante el ‘casting’ lo despachó por no acatar una instrucción.



Según dijo el cineasta en entrevista para la ‘Revista GQ’, Di Caprio estuvo a punto de abandonar el proceso de selección, cuando se enteró que debía realizar un prueba de pantalla. Es decir, debía leer el guion e interpretar el personaje.



“Él dijo: ‘¿Quieres decir que tengo que leer?’. Y yo contesté que sí. Y él me respondió: ‘Oh, yo no leo’”, explicó el director.



“Entonces le di la mano y le dije: ‘Gracias por venir... Esta es una película gigante que me va a llevar dos años de mi vida, y tú estarás fuera haciendo otras cinco cosas mientras yo hago la posproducción. Así que no voy a dañarla por tomar la decisión equivocada en el ‘casting’. Si no lees, no vas a conseguir el papel’ ”, agregó.



Mencionó que Di Caprio estaba siendo una persona prepotente y negativa ante las directrices del proceso; no obstante, todo cambió cuando las cámaras empezaron a grabar y se gritó ¡acción!



“Estaba siendo muy negativo hasta que dije ‘Acción’, y entonces se convirtió en Jack. Kate Winslet se iluminó, e interpretaron la escena. Había en ese momento nubes oscuras, y de repente un rayo de sol bajó e iluminó a Jack. Yo dije: ‘Muy bien. Este es el chico”, concluyó.



Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias