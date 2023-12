Lee Sun-kyun: el legado de películas y series que dejó el aclamado actor surcoreano

Este miércoles 27 de diciembre el actor Lee Sun-kyun fue encontrado en una camioneta cerca de un parque en el centro de Seúl, sin signos vitales.



De acuerdo con varios medios locales, el célebre actor fue encontrado después de que se anunciara que estaba siendo investigado por un caso de presunto consumo de drogas.

La Policía Metropolitana de Incheon, en Corea del Sur, estaba llevando a cabo una investigación sobre Lee y otras personas debido a sospechas de sustancias psicoactivas.

La policía examina el coche en un parque de Seúl, Corea del Sur Foto: EFE

El actor, en su momento, dijo que fue víctima de extorsión por parte de otra persona bajo investigación.



Según informes de la agencia de noticias surcoreana Yonhap, las autoridades lo interrogaron en tres ocasiones el pasado sábado por su supuesto consumo de marihuana y otras sustancias. No obstante, Lee afirmó que fue engañado y que no conocía las sustancias que consumió.

Tras hallarlo sin vida junto a un 'yeontan' ,o briquete de carbón, cientos de fanáticos de todo el mundo han expresado sus condolencias y, al mismo tiempo, han recordado su amplia carrera en el cine y la televisión.

Así fue la vida Lee Sun-kyun bajo los reflectores

Con dramas, comedias románticas y thrillers llenos de venganza, el actor de 48 años dejó su huella tanto en Corea como a nivel internacional. De hecho, su nombre comenzó a resonar en el 2020, cuando bajo la dirección de Bong Joon-ho, la película Parásitos se llevó el Óscar a mejor película, siendo el primer film de habla no inglesa en llevarse dicho reconocimiento.

Allí interpretó al Sr. Park, el esposo de Yeon-kyo, uno de los protagonistas principales del film. Sin embargo, su exitosa carrera comenzó realmente en el año 2000, cuando interpretó a Park Dong-woo en el cortometraje Psycho Drama.



Desde entonces, su notable pasión por la actuación, respaldada por su talento innato, lo llevaron a ser fichado en varias ocasiones para interpretar diversos personajes reconocidos en la industria audiovisual coreana.

Por ejemplo, en el aclamado drama El príncipe del café, Lee encarnó a un productor discográfico Choi Han-sun, quien tiene una complicada relación con su exnovia, quien es una artista famosa que estudió en Nueva York.



Así mismo, estuvo en los zapatos de Park Dong-hoon en el drama Mi señor, el cual fue uno de los más aclamados por la crítica y el público en el año 2018. Junto Lee Ji-eun (más conocida como IU), lograron interpretar una historia muy humana, en la que los recurrentes conflictos los llevan a reflexionar constantemente sobre su vida.

Entre sus papeles más recientes para la televisión chica también estuvo el de Eun-yong, un propietario y director de inversiones de un fondo de capital privado global en la serie Payback.

En cuanto a películas, además de Parásitos, también brilló en grabaciones como All about my wife, A special lady, Sleep y próximamente estaría en The land of happiness, un filme que se encontraba actualmente en producción.

