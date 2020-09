LeBron James llegará al cine y la TV: firmó contrato con Universal

Lebron James, la estrella del baloncesto, y su amigo Maverick Carter, firmaron un contrato con NBCUniversal, de Comcast Corp., para producir proyectos de cine y televisión sobre deportes y cultura.

El acuerdo le da a Universal un primer vistazo a los proyectos de entretenimiento de la compañía de producción de James, SpringHill Co., durante cuatro años.



El estudio y SpringHill ya han comenzado a trabajar en una película. Se trata de una adaptación del libro Shooting Stars, que se basa en la vida del tres veces campeón de la NBA.



Las historias sobre deportes siempre han sido populares entre el público y los fanáticos desean conocer cada vez más la vida de sus atletas favoritos.



A principios de este año, ejecutivos de ESPN y Netflix dijeron que su documental conjunto de 10 partes sobre la vida de la leyenda del baloncesto Michael Jordan, The Last Dance, fue uno de sus programas más vistos.





Un acuerdo con James, quizás el jugador más conocido de la NBA, es beneficioso para Universal y agrega a su repertorio de grandes estrellas que se han unido al estudio para contar sus historias de vida, pues, además, a principios de este mes, Universal firmó un contrato con Madonna.



"LeBron, Maverick y el equipo de SpringHill son creadores de contenido con un propósito, y estamos entusiasmados de asociarnos con cineastas que nos desafían a contar historias que hagan avanzar la cultura", dijo Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, en un comunicado.



SpringHill fue creado a principios de este año con una inversión de US$100 millones, y también tiene como fin contar historias sobre eventos culturales actuales. James y su amigo de la infancia Carter dijeron en una entrevista en junio que esperan dar a conocer a creadores ignorados, especialmente a las personas de color, y así crear otra forma de entretenimiento.



Universal no dio una fecha de estreno para la pelicula Shooting Stars, pero dijo que sería dirigida por Chris Robinson, quien es conocido por estar al frente de videos musicales de Jay Z, Nas y Usher, entre otros.



Otros proyectos de SpringHill son New Kid, basada en una novela gráfica, y Catch the Wave, basada en una presentación original de Ali Kinney.



James, de 35 anos, también protagoniza una secuela de Space Jam, realizada por Warner, cuyo lanzamiento está programado para el próximo año. Ademas, obtuvo buenas criticas representándose a sí mismo en la comedia de 2015 Trainwreck.



Bloomberg