La edición número 39 de los Premios India Catalina, llevada a cabo el 26 de marzo, estuvo llena de sorpresas, pues la telenovela de ‘Leandro Díaz’, bioserie del Canal RCN escrita por Alonso Sánchez Baute, ganó el Indica Catalina en la categoría de ‘Mejor producción favorita del público’. El canal RCN, por medio de Twitter, celebró el reconocimiento.

#SuperLike | La bioserie del icónico cantautor ganó en las categorías elegidas por el público en la ceremonia 39 de los India Catalina. 😍🎬 https://t.co/vkpLAhpQe9 — Canal RCN (@CanalRCN) March 27, 2023

La novela ‘Leandro Díaz’, lanzada el 19 de septiembre de 2022, estuvo basada en la vida del cantautor, músico y compositor colombiano, Leandro Díaz, quien escribió alrededor de 350 canciones como ‘Cardón Guajiro, interpretada por Diomedes Díaz; ‘El negativo’, por Silvestre Dangond; ‘A mí no me consuela nadie’, interpretada por él mismo, entre otras, reconociendo su larga carrera.



La bioserie tuvo la participación de Silvestre Dangond, quien por primera vez se dedicaba a la actuación, así se lo hizo saber el cantante a EL TIEMPO: “Me alegra que la novela esté gustando, pues de pronto el papel de Leandro sería el único papel que haría yo en mi vida. No puedo decir más nada. No puedo decir qué pasará conmigo y la televisión”.

(Puede leer: El mundo artístico despide a Chabelo: famosos lamentan su muerte).

De acuerdo con lo anterior, el guajiro también logró ganar una estatuilla a ‘Actor de revelación’, pudiendo obtener su primer reconocimiento en su primera faceta como actor.



No obstante, Dangond no estuvo presente para recibir el premio, por lo que su padre, William José Dangond Baquero, subió a la tarima para tomar la estatuilla y recitar unas sentidas palabras por el reconocimiento a su hijo: “Un aplauso para Leandro Díaz. Me siento muy feliz pidiéndole a Dios que le dé salud a mi hijo Silvestre por muchos años para seguir produciendo esta bendición y estos triunfos". El canal RCN felicitó a Silvestre Dangond por medio de su página de Twitter.

Silvestre Dangond es un artista que merece los aplausos de pie, 👏 pues nos mostró todo el talento que tiene, no solo en la música, también en la actuación. 🎶❤️ ¡Gracias por permitirnos ver a través de los ojos del alma! 🥰 pic.twitter.com/C0sIUiNLY6 — Canal RCN (@CanalRCN) March 27, 2023

(También: La saga de ‘John Wick’ fue inspirada en una historia real, conózcala).

Cabe resaltar, que gracias al esfuerzo de Aida Cristina Bossa, Laura de León, Viña Machado, Beto Villa, Mario Espitia, Abel Villa, algunos de los integrantes del elenco, la novela pudo tener gran acogida por quienes se consideran amantes del vallenato y su historia, es por esto que la novela obtuvo 11 nominaciones en las siguientes categorías:



- Actriz o actor revelación del año: Silvestre Dangond.

- Mejor actor protagónico: Silvestre Dangond.

- Mejor talento infantil: Abel Villa.

- Mejor editor: Silvia Ayala.

- Mejor fotografía: Yon Franco y Germán Plata.

- Mejor director de arte: Gonzalo Martínez.

- Mejor director de música: Oliver Camargo.

- Mejor actriz de reparto: Viña Machado.

- Mejor ficción de larga duración: 'Leandro Díaz'.

- Mejor talento favorito del público: Mario Espitia.

- Mejor producción favorita del público: 'Leandro Díaz'.



De las cuales ganó cuatro nominaciones: 'Mejor talento infantil', 'Mejor talento favorito del público', 'Mejor actriz o actor revelación del año', 'Mejor producción favorita del público'.

Más noticias en EL TIEMPO

Películas de terror y suspenso en Netflix para ver en pareja

Jeremy Renner está caminando, a poco más de tres meses del accidente

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS