“Yo no le puedo negar que he sufrido de tristeza. Hace muchos años me pregunté ¿para qué me tiene Dios aquí en la Tierra si no puedo ver? Pues para componer. Y si Dios no me puso ojos en la cara, fue porque se demoró lo suficiente poniéndolos en mi alma. Desde entonces, todo lo que describo en mis canciones lo veo así: con los ojos del alma”.



Esta frase del maestro Leandro Díaz, publicada en El País de Cali, resume lo que fue: un hombre de campo que sin ver pudo escribir frases maravillosas como “cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana”. Se refería a Matilde Lina, su gran amor. Nunca la vio caminar, seguro oía cómo daba sus pasos y así creó una de las canciones más hermosas del vallenato.



Su vida se verá desde el 19 de septiembre en el canal RCN, a las 9:30 p. m., de lunes a viernes. La serie se llama 'Leandro Díaz' y es una versión libre del libro Leandro, del escritor Alonso Sánchez Baute.



Tiene una magia especial, no solo por la música, sino porque mostrará cómo un hombre pasó 85 años en esta tierra haciendo poesía, pese a que, al saber que era ciego, su padre prácticamente dejó de ponerle cuidado y su mamá, con el tiempo, se alejó de él.



De las más de 300 canciones que hizo, 110 fueron grabadas, y el encargado de interpretar las creaciones del maestro en la producción es el cantante vallenato Silvestre Dangond, el protagonista, estrenándose como actor y asumiendo con compromiso su personaje.



Es más, si los televidentes que la verán piensan que lo más difícil para él fue la ‘ceguera’, no es cierto.



“El público creerá que la ceguera es lo más difícil, pero yo me acostumbré a cerrar los ojos y disfruto mucho cuando lo hago. Cuando dicen acción y cierro los ojos, es mi mundo, es el mundo de Leandro, un mundo del que no quisiera despertar porque el personaje está dejando en mí muchas cosas: su gran corazón, su humildad, sus ganas de echar para adelante, nunca se amedrentaba, siempre con una sonrisa en el rostro, veía la vida de una manera alegre. Y a veces, adrede, mando a repetir cosas porque es que me gusta mucho estar en los pies del maestro Leandro”, dijo Dangond en el lanzamiento de la producción.



De esta serie se empezó a hablar hace casi dos años, pero la pandemia la retrasó. El mismo Dangond pensó que el proyecto se había suspendido. Grabado en La Junta, Pueblo Bello, Urumita y San Juan del Cesar, entre otros municipios costeños, Laura de León le da vida a Matilde Lina.

Conocida por sus papeles en 'La ley del corazón', 'Todo es prestao', 'La luz de mis ojos' y 'Pa’ quererte', entre otros, con personajes que agradece, dice que este, el de Matilde Lina, la ha llevado a “aprender muchas cosas y a reconocer otras tantas. La carga emocional es muy grande. En los años 50, ella defiende los derechos de las mujeres y las hace respetar. Lucha por lo que cree y eso hace que sea chocante para muchas personas, incluido su marido machista y violento. Cuando conoce a Leandro, él la entiende y la motiva a que deje a su esposo”, dice.



Agrega que ha sufrido leyendo los capítulos porque siente la angustia de Matilde Lina. Pero también sus agallas. “El día que decidió irse de su casa se fue. La criticaban porque se iba sola a los festivales y ella decía que iba a ver a los músicos y a los cantantes. No le faltaba al respeto a su marido, le gustaba el baile y la fiesta, y le siguen gustando. Pero si aún la sociedad es tan machista, en esa época peor”.



Matilde Lina trabajó mucho: en la oficina de Telecom, donde recibía mensajes para todo el mundo, desde citas médicas hasta felicitaciones; hacía rifas y comidas, cosía, todo para sacar a sus cuatro hijos adelante. Pero igual conversaba con los amigos, con la familia, hacía parrandas en su casa. “Y es una mujer feliz. Ella vive en Valledupar con una hija, pero pasa por los pueblos con frecuencia, tiene una casa en El Plan”, dice De León.



Por iniciativa propia, antes de empezar las grabaciones la visitó en Valledupar, “y me recibió en su casa cantándome un porro. Yo le pedí que caminara para ver cómo sonreía la sabana y ella me dijo cómo hablar y tener el tono cantadito. La vi con sus labios pintados de rojo y me contó que le gustaba mucho ese color. Tomamos tinto, hablamos mucho”, dice.



Les contó a las personas de vestuario y maquillaje todo lo que Matilde Lina le había dicho de sus ropas de esos días, que le gustaba pintarse las uñas de color rojo y tonos nacarados, los collares de perlas, los aretes, la trenza que se hacía, todo para acercarse aún más al personaje.



Además, Matilde Lina le habló de una bella historia de ella y Leandro: “Les pedía a los de su casa que le dijeran a Leandro que no estaba y luego se ponía su perfume y el músico gritaba: ‘Ya apareció la hembra’”.



Cartagenera, nacida en 1991, recuerda a su papá oyendo vallenatos en la terraza de su casa, sentado en su mecedora, vallenatos viejos, de Leandro Díaz, de los juglares. Pero aunque es costeña, nunca había visitado la zona de La Junta ni había estado en el balneario La Mina, “un lugar privilegiado, hermosísimo, con esas piedras gigantes, divinas. Y este proyecto, además, me ha hecho pensar mucho en esa parte costeña mía, en la tradición de los pueblos, donde no se pierden las costumbres”.



Todo eso lo siente mientras graba: una vecina la invita a desayunar, otra les da tinto a los actores y técnicos, la de la otra cuadra les lleva patacones, todo con frases de cariño. “Amo ese acento cantadito al hablar, esa cercanía maravillosa”.



Ha tenido otros regalos. Indígenas de la Sierra Nevada se acercaron un día y le pusieron unas aseguranzas. “Yo soy supercatólica, así que lo primero que me dijeron es que no era brujería y que no todo el mundo era merecedor de ellas. Me contaron que era un regalo de los hermanos mayores que venía de la tierra, de la naturaleza, de sus sueños y pensamientos”.

Silvestre Dangond es Leandro Díaz. Foto: Canal RCN

En su contacto con el personaje, la actriz afirma que le ayudó mucho su coach actoral, Tao Sierra (el mismo de Dangond). “Cuando analizamos el primer capítulo, él me preguntó si yo había leído El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Le dije que sí, que hacía años. Y él me mandó a darle una nueva mirada porque se parece mucho a la novela: dos personas que se aman, pero que no pueden estar juntas”.



Espera que Leandro Díaz sea un éxito televisivo. “Ya le di la bendición y estoy recogiendo los frutos. Lo que estoy viviendo no tiene precio y es un tesoro para siempre. Esto se queda en el alma, he aprendido y he podido explorar zonas como actriz que no conocía”, dice.



“Lo más importante es el camino, porque lleva a un lugar”, era otra frase del maestro. Y su camino fue la música cuando unos trabajadores de la finca de su papá lo oyeron cantar Allá en el rancho grande y lo aplaudieron. “Él se dio cuenta de que al cantar la gente lo quería, y comenzó a buscar la manera de que todos lo oyeran”, dijo Sánchez Baute en una entrevista con EL TIEMPO el año pasado.



Este Leandro abandonado por sus padres por su ceguera, algo que se consideraba de mala suerte, tuvo a su tía Erótida, que le leía todos los días. “Gracias a ella conoció María, de Jorge Isaacs, y las poesías de Rafael Pombo”, dijo Sánchez Baute.



En esas tierras polvorientas y lejanas de La Guajira, Leandro Díaz (1928-2013) conoció la radio y la oía a diario, especialmente Radio Sutatenza, por cuya onda aprendió historia, geografía y las capitales de los países.



Por ese medio supo del fin de la Segunda Guerra Mundial y “se fue a contarles a todos en su casa que había terminado el conflicto y ellos le preguntaron que de qué guerra estaba hablando”, agregó el escritor.



Su vida en capítulos se puede ver desde hoy. Una vida que incluyó ser rey vallenato, hacer letras hermosas e imitar los cantos de los pájaros con gran precisión. Una vida hecha música y poesía a pesar del dolor.