La telenovela que retrata la vida de una de las grandes leyendas vallenatas de todos los tiempos, Leandro Díaz, salió al aire apenas hace unos días por el ‘Canal RCN’ y, con tan sólo dos capítulos emitidos, ya ha revelado algunos de los más oscuros y amargos secretos de la vida del artista vallenato.



Tensión, nostalgia e indignación fueron algunos de los sentimientos que embargaron a los televidentes quienes, el pasado martes, descubrieron una de las peores caras de la historia del intérprete de ‘Matilde Lina’: el rechazo de su familia por una ceguera que lo atormentó desde que era un recién nacido.

Aunque ser invidente no es motivo de deshonra -al menos, no lo es en la actualidad ni en muchas culturas- para Leandro supuso una gran adversidad al inicio. Tal y como lo muestra la bioserie protagonizada por el cantante Silvestre Dangond, su limitación visual comenzó a salir a flote cuando siendo tan sólo un bebé en brazos, sus padres se percataron de que no pestañeaba ni mostraba reacción alguna ante los rayos del sol.

Momento de la telenovela en el que el padre de Leandro se percata de que algo no anda bien con la vista de su hijo. Foto: Canal RCN

Sólo bastó con conocer la inesperada noticia de que Leandro era ciego para que Onofre Duarte -su padre, a quien en la ficción le dio vida el actor Diego Vásquez- comenzara a repudiarlo por ‘ser diferente’. La que aparentemente se erigía como su mayor desventaja terminó convirtiéndose en su más preciada aliada, pues la ceguera le permitió al juglar vislumbrar un mundo de diosas coronadas que, junto con sus magníficos dotes musicales, lo llevaron a la cima del género vallenato.

“Yo no le puedo negar que he sufrido de tristeza. Hace muchos años me pregunté: ‘¿Para qué me tiene Dios aquí en la tierra si no puedo ver?’ Pues para componer. Y si Dios no me puso ojos en la cara fue porque se demoró lo suficiente colocándolos dentro de mí. Desde entonces, todo lo que describo en mis canciones lo veo así: con los ojos del alma”, declaró el compositor guajiro a la revista ‘Festival de la Leyenda Vallenata’ en una oportunidad.

Los mitos acerca de las causas de su invidencia fueron tan numerosos como disparatados. Desde que fue un castigo de Dios hasta que la constante exposición al sol le provocó graves heridas en los ojos, las razones de su limitación visual siempre fueron una gran preocupación para sus allegados y, posteriormente, para los fanáticos.

Veo este video y pienso en dos palabras:

En la enorme SABIDURÍA del maestro Leandro Díaz y en la GRATITUD que todo ser humano debe tener, evidentemente los límites son mentales, esa es la única discapacidad que podríamos tener, de resto y con Dios de la mano no hay fronteras. pic.twitter.com/qRLs8tH3g3 — Jaime Alfredo Movil (@jaimeamovil) September 21, 2022

Lo que sí es cierto es que varios medios nacionales han coincidido en, al menos, una explicación: al artista vallenato le habría caído líquido amniótico en los ojos, generando así quemaduras en la retina que habrían llevado a su ceguera.



Su compenetración con el ambiente, su inigualable imaginación, sus indiscutibles dotes musicales y el incondicional apoyo de José Luis Díaz -quien fuese su abuelo y un acordeonero talentoso- catapultaron su camino al éxito. Leandro demostró y seguirá demostrando todas las noches, que más que un compositor, es un gran artista que ve “con los ojos del alma”.

Quien en ese momento se iba a imaginar que tú eras el que nos ibas a mostrar la historia del maestro #LeandroDiaz @SilvestreFDC 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 @carlosbloom pic.twitter.com/hVouzwlcTd — Juan David Almanza (@almanzajuand) September 21, 2022

