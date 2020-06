Lea Michele, acusada de agresiones racistas por otra actriz de 'Glee'

Ware, de 33 años, acusó a Michele de una serie de "microagresiones traumáticas". La polémica llegó cuando Ware respondió de esa manera a un tuit de Michele, que publicó un mensaje sobre la muerte del afroamericano George Floyd con la etiqueta #BlackLivesMatter (las vidas de los afroamericanos importan).



"George Floyd no se merecía esto. Esto no es un incidente aislado y debe terminar", escribió la artista durante el fin de semana. Días después, Ware citó ese mensaje y aseguró que su primer trabajo en televisión, aquel rodaje de 'Glee', fue horroroso debido a la actitud de Michele.



"¿Te acuerdas cuando convertiste mi primer papel en televisión en un verdadero infierno? Porque yo no lo olvidaré. Creo que dijiste a todos que, si pudieras, te cagarías en mi peluca (afro), entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood", afirmó la intérprete. Hasta el momento, Michele no ha respondido los mensajes de Ware.

Tras la crítica a Michele, otros actores de la serie también reaccionaron a las acusaciones y mostraron su apoyo a Ware, que encarnó a Jane Hayward en 2015, durante la sexta temporada de la serie, donde apareció en 11 episodios.



Luego de su figuración en ese show, interpretó diversos personajes en otros títulos como "What/If", "Chicago Med" o "God Friended Me".



Michele, por su parte, interpretaba en la serie a Rachel Berry, uno de los personajes protagonistas. Su trabajo en el show se vio reconocido con dos nominaciones a los Globos de Oro y una candidatura a los Emmy.



La artista después ha figurado en producciones como "Scream Queens" o "The Mayor", además de haber seguido una carrera como cantante.

