Estas fueron las favoritas en EE. UU. de HBO Max ¿Se anima a verlas?

La llegada a Latinoamérica del servicio streaming de HBO Max no dejó ‘pegar el ojo’ a varios internautas.



Redes sociales como Twitter se llenaron de comentarios de personas que aseguraron esperar despiertas toda la madrugada, de este martes 29 de junio, para disfrutar el lanzamiento oficial de la plataforma.



HBO Max fue estrenada en Estados Unidos el 27 de mayo del 2020 y, desde entonces, los estrenos y contenidos dentro de la plataforma fueron cada vez más deseados por los ‘seriéfilos’ que deseaban ver algunas de esas producciones.



Tras poco más de un año de estar al aire, el sitio ‘JustWatch’, que almacena algunas de las series y películas más reconocidas, analizó el ‘top’ diez de series que más se vieron en HBO Max en el país norteaméricano.



Le mostramos cuáles fueron estas series para que se anime a verlas, ahora que la plataforma está disponible en Colombia.

Friends

Friends .

FriendsForeverLat

‘Friends’, la sitcom estadounidense creada en 1994, se llevó el primer lugar.



Protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, cuenta la historia de un grupo de amigos en la ciudad de Nueva York.



La serie ha sido todo un éxito con el paso del tiempo. De hecho, recientemente, HBO Max lanzó un especial llamado ‘Friends: The reunion’, en el cual se reencontraron los principales actores con el fin de recordar anécdotas de las grabaciones.

Doctor Who

Doctor Who .

Esta serie británica, producida por la ‘BBC’, trata de un ‘Señor del tiempo’ que viaja a través del tiempo y el espacio mientras se enfrenta a diversos enemigos y salva civilizaciones completas.



Doctor Who tiene una particularidad: fue emitida por primera vez en el año 1963 y se sigue produciendo en la actualidad.



De hecho, el Guinness World Records posiciona a este reconocido programa como el show de ciencia ficción con mayor duración en el mundo.

Rick y Morty

Rick y Morty .

HBO Max Latinoamérica

Esta serie de televisión animada se ha posicionado como una de las más vistas en la plataforma. Fue creada por Justin Roiland y Dan Harmon para el segmento de programación de ‘Adult Swim’ en el 2013.



El programa trata de las extraordinarias y peculiares aventuras de 'Rick Sánchez' y 'Morty Smith', un abuelo y su nieto que recorren el universo causando todo tipo de estragos y alborotos en las sociedades a las que arriban.

Watchmen

Watchmen .

Esta producción está basada en la serie gráfica ‘Watchmen’, creada por Alan Moore y Dave Gibbons para DC Cómics, e incluye una profunda crítica al racismo en sus nueve episodios.



Aunque solo duró una temporada, ‘Watchmen’ ha recibido varios premios, incluyendo 26 nominaciones a los premios Primetime Emmy, la mayor cantidad que cualquier programa haya recibido en la temporada televisiva del 2019.

The Wire

The Wire .

juan pablo barrios

Es una serie, considerada de ‘culto’, que relata varias historias reales de tráfico de drogas en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos.



La producción trató de seguir siempre el mismo hilo: retratar la realidad de una sociedad sumergida en distintos delitos, sobre todo, los relacionados con las drogas.



La serie estuvo al aire por HBO desde el 2002 al 2008.

The Undoing

The undoing .

Es una miniserie de suspenso psicológico y misterio que, además, es protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant. Está basada en la novela ‘You Should Have Known’, de Jean Hanff Korelitz.



The Undoing trata de un matrimonio que vive como cualquier otro, hasta que su hijo desaparece y la madre de uno de sus compañeros resulta muerta.

Game Of Thrones (GOT)

Game Of Thrones .

La adaptación para televisión de la saga escrita por George R.R. Martin ha sido de las más reconocidas mundialmente.



Desde escenarios fascinantes hasta la conformación de un casting que con los años fue tomando fuerza, ‘GOT’ cuenta una mítica historia de distintos líderes que disputan el trono de hierro, es decir, la posición del 'rey de Westeros', el reino ficticio de la serie.

South Park

South Park .

Es una serie animada creada por Trey Parker y Matt Stone en 1997.



Es un show políticamente incorrecto que se burla de celebridades y situaciones coyunturales, sobre todo en Estados Unidos.



Por el momento, esta producción no se encuentra en el catálogo latinoamericano, lo cual causó fuertes críticas entre los usuarios que esperaban con ansias poder disfrutar de las aventuras de 'Kyle', 'Stan', 'Cartman' y 'Kenny'.

The Big Bang Theory

The Big Bang Theory .

El tío Cooper

Se estrenó en el 2007 y se terminó de producir en el 2019.



Cuenta la historia de 'Howard', 'Sheldon', 'Raj' y 'Leonard', un grupo de amigos científicos que con el paso del tiempo fueron cambiando sus personalidades.



Fue una serie muy conocida en la televisión estadounidense que ganó importantes premios como Television Critics Awards, Premios Emmy y People's Choice Awards.

The Flight Attendant

The Flight Attendant .

Es una serie producida por HBO Max en el 2020. Está protagonizada por Kaley Cuoco, quien es recordada por su papel de Penny en ‘The Big Bang Theory’.



En esta ocasión interpreta a 'Cassandra Bowden', una azafata que, luego de una noche de tragos en la ciudad de Bangkok, amanece con el cadáver de un hombre acostado a su lado.



La historia de 'Bowden' ha intrigado a los espectadores y, en diciembre del 2020, se confirmó una segunda temporada en la que se espera una solución al misterio del asesinato que la azafata parece no recordar.

