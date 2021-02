¿Por qué la serie 'The Walking Dead' no se muere?

Si hay una serie que ha visto la muerte encima, es The Walking Dead. Y no lo digo porque su arco argumental esté sostenido en muertos vivientes que decoran el apocalipsis, sino porque ha sido una producción que ha visto el borde del abismo, la rabia y el aplauso y sigue dando pasos como esos caminantes que la protagonizan.

Con esta serie siempre pasa lo mismo: muchos deciden dejarla ir, pero son aquellos que parecen adorarla a muerte los que la mantienen latiendo en la pantallas de la televisión, y es por ellos que ahora regresa (desde este domingo, por el canal Star Premium Series a las 9:30 p. m., y en Star Channel, el lunes a las 10 p. m.) en una décima temporada extendida. Sí, extendida, antes de su adiós definitivo en el ciclo once (a menos que algo extraordinario suceda).



En realidad, el retorno de The Walking Dead sucede en un momento en que la producción parece haber encontrado un punto de equilibrio, tras explorar y caerse muchas veces con historias infladas o villanos que prometían mucha sangre y terminaron hipnotizando a su audiencia con sonrisas macabras, pero nada más.



Es imposible no reconocer que el hecho de que los productores apuesten por estirar la historia se debe a que todavía hay millones (posiblemente menos que en otros tiempos de gloria) que la ven y la hacen rentable.



Daryl (Norman Reedus) tendrá que afianzar su liderazgo ante nuevos retos. Foto: Star Premium Series

También se le tiene que reconocer el impulso a no dejarse acabar tan fácilmente. Fue capaz de mantenerse en pie tras la salida de su mente maestra Frank Darabont en la segunda temporada.



La serie explotó hasta la saciedad la lucha con otras comunidades que eran peores que los mismos zombis y le dio la antorcha del liderazgo a un personaje querido como Daryl, quien era diametralmente opuesto a Rick Grimes: ese comisario y buen tipo que guerreó hasta desaparecer y ahora tiene a su actor, Andrew Lincoln, desarrollando una película inspirada en la historia que lo hizo famoso.

Pero, más allá de elucubraciones alrededor de lo que ha dejado la serie, lo verdaderamente importante es lo que viene para esta nueva etapa.



Aquí se van a revelar algunos detalles, así que quienes no sigan la historia o no hayan llegado al punto de inflexión de la temporada, se enfrentan al riesgo de conocer antes de tiempo hechos que podrían sorprenderlos.



En la nueva etapa de la décima temporada los sobrevivientes de la comunidad conocida como Hilltop han logrado frenar el avance de los susurradores, un grupo peligroso que los tuvo contra las cuerdas y que siempre supieron controlar y camuflarse muy bien entre las hordas de zombis que se movían en el terreno.



Como siempre, hay bajas importantes y personajes que consiguen ganar la confianza de líderes que antes los tuvieron entre ojos y reencuentros que, a la altura de este ciclo de la historia, se desarrollan de una manera más efectiva y contundente para el espectador.

Pero el retorno en esta temporada extendida presupone un ejercicio arriesgado: profundizar más en algunos personajes y bajarle un poco la potencia a la épica o a la violencia en algunas escenas, más por un motivo de seguridad (seguimos lidiando con el coronavirus) que por un tema de producción.



“Ha sido un desafío creativo para nosotros, en cuanto a los guiones, hacer algunas inmersiones profundas en algunos de nuestros personajes”, recalcó en una entrevista a Insider Angela Kang, responsable creativa de la serie.



Ella se refiere a Daryl, Negan, Carol y Aaron, Maggie y sus conflictos emocionales. Porque lo que realmente podría emocionar a los fanáticos, es el reencuentro de Maggie y Negan, la líder de Hilltop. Negan asesinó a batazos en la cabeza a Glenn, el esposo de Maggie, en una de las escenas más recordadas de la serie.

También aparecerán otros personajes que supuestamente habían fallecido y un grupo de nuevos villanos que prometen desestabilizar esa frágil sensación de tranquilidad con la que comienza esta etapa de la serie.



Se trata de una comunidad conocida como la Mancomunidad, cuyos miembros, bajo una estética militar (extrañamente cercana a la ciencia ficción), tendrían el honor de ser los enemigos con los que se cierre del todo la aventura televisiva de The Walking Dead, pero eso pasará en otra temporada.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1