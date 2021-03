En Colombia, 'Godzilla vs. Kong' se verá solo en salas de cine

Aunque las películas de Godzilla han tenido una respuesta llena de contrastes: las odias o las amas. Pero la nueva aventura cinematográfica, que llegará a los cines el 25 de marzo promete incrementar la tensión y emoción de un duelo que los fanáticos han soñado ver en pantalla grande.

Al país llegará en las salas de cine que se encuentran disponibles, mientras en Estados Unidos, como todas las producciones de Warner Bros. tendrá un estreno híbrido en teatros y en la plataforma HBO Max.



Kong, un gorila gigante es llevado a su hogar y en ese camino se cruza con Godzilla, quien se ha convertido en una amenaza para la Tierra. Ambos se enfrentarán en una batalla sin cuartel, mientras un equipo trata de salvarlos de su propia destrucción.



Lo invitamos a ver: Vea el espectacular tráiler de 'Godzilla vs. Kong'



Es obvio que los más impresionante de esta propuesta de entretenimiento es su pirotecnia visual.Las primeras impresiones hablan de un nada decepcionante despliegue visual de los combates de las bestias protagonistas.



Sumado, a la aparición de otras especies, que recalcan el ínfimo papel del ser humano en la majestuosidad de la naturaleza, representada en estos personajes que marcaron un hito en el pasado en otras producciones y hasta en tiras cómicas.

Godzilla vs Kong fue dirigida por Adam Wingard, que pasó del cine de horror a las megaproducciones. Él es recordado por filmes como The ABC's of Death, Blair Witch, The Guest y Tú eres el próximo. Otra cosa que llama la atención de esta película, es que tiene en su elenco a Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler y Demián Bichir.



