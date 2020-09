‘The Boys’, la serie de superhéroes políticamente incorrectos

Con una visión sarcástica, muy crítica y gamberra de los superhéroes, 'The Boys' fue una de las revelaciones televisivas de 2019 y ahora, que estrenó su segunda temporada en Amazon Prime Video, el actor de origen cubano Laz Alonso explica que el tono descarado de esta serie no pretende agradar a todo el mundo.

“¿Sabes? La vida realmente es salvaje. Si uno abre Instagram o YouTube lo que uno ve... uno se queda frío, a veces. Entonces lo que me gusta es que esta serie no está hecha como para no ofender”, cuenta el actor y agrega:



“Si te ofendes, llegamos a nuestra meta: hicimos lo que queríamos hacer. A la misma vez, estimula y hace a las personas pensar: ‘Si yo estuviera en esa situación, ¿cómo reaccionaría? Si yo fuera un superhéroe con poderes sin límite y sin nadie que me pudiera decir que no puedo hacer esto o lo otro, ¿qué tipo de persona sería?’. Creo que la gente responde eso al ver la falta de humanidad que existe en nuestro 'show' ”, añadió.



Alonso (Washington, 1974) se vuelve a meter en la piel de Mother’s Milk, el personaje duro por fuera, pero entrañable por dentro de las nuevas aventuras de 'The Boys', que está disponible desde el 4 de septiembre en la plataforma.



Con un amplísimo reparto liderado por Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr y Jack Quaid y al que ahora se une Aya Cash, esta serie retoma el enfrentamiento entre el mundo corporativo y el oscuro y heroico negocio de 'The Seven' frente a los vengadores humanos y un poco torpes de 'The Boys', el bando de Alonso.



Bastante cercano a la perversa y compleja naturaleza humana. Son héroes oscuros, pero a la vez graciosos y alejados del estereotipo épico que las narrativas convencionales tienden a ofrecer.

Héroes humanos

Superman es prácticamente inmortal, a Batman le sale el dinero por las orejas, Wonder Woman desciende de un linaje legendario, y Spider-Man es el más 'cool' del barrio.



Aunque haya tratado de humanizarse, la figura del superhéroe tiende históricamente a mostrar muchas más luces que sombras.



Pero este no es el caso de la banda de 'The Seven': aquí los superhéroes son despreciables, egoístas, cínicos, insoportables e incluso criminales.



“Cuando estoy viendo a esos otros superhéroes que son perfectos pienso: ¿por qué están sacrificando tanto por la humanidad? Aquí en 'The Boys' sabemos el porqué. Ellos también tienen algo, tienen su cosita que quieren ganarse: popularidad, más dinero, un contrato...”, reflexiona Alonso respecto a esa sospechosa inocencia extrema de los héroes convencionales.



Y es que la producción en la que él participa involucra algo de sátira a esos arquetipos. “La burla es algo que me parece que ayuda a la serie a sentirse como algo real. Los humanos no somos perfectos: tenemos pecados, tenemos faltas, mentimos. Y nuestros superhéroes son narcisistas, vanidosos, mentirosos, racistas. Tienen todo tipo de faltas”, añade.



Alonso no habla de racismo en vano, pues el tono burlón de la serie no le quita su capacidad de abordar temas serios, incluso la política. La historia incide en el capitalismo voraz, la religión evangélica o los experimentos genéticos, entre otros aspectos.

Mother’s Milk, el personaje de Alonso, es algo así como el padre responsable dentro de un mundo de auténticos descerebrados.



“Por fuera, nada más por su apariencia, es alguien que intimida, que luce como un león y que si lo ves en la calle piensas que te va a robar. Pero cuando abre la boca es totalmente diferente: uno ve los sentimientos que tiene, la mentalidad que tiene”, comenta el actor sobre la complejidad de su personaje, que no es para nada predecible o arquetípico.



“No solamente es el que planifica e investiga en 'The Boys', sino que también es la conciencia. Él nos recuerda constantemente que somos humanos, que no nos podemos perder en la venganza. En el momento que perdemos la humanidad, ya no somos héroes: somos villanos”, agrega el intérprete.



Alonso, cuya notable carrera incluye papeles en 'Avatar' o en la saga 'Fast & Furious', también llama la atención sobre un punto muy significativo en una serie tan extrema y deslenguada como 'The Boys': la importancia de la familia.



“En 'The Boys' también somos una familia. ¿Y qué une a la familia? La confianza. Yo sé que cuando hay un problema, yo te voy a proteger y tú me vas a proteger a mí. Aunque no nos llevemos bien, tenemos esa unión que no se puede romper. En la unión está la fuerza y en la unión podemos ganarles a estos superhéroes sin miedo, aunque ellos tengan poderes y nosotros no”, explica, tal vez refiriéndose a un plano más allá de la historia de la serie.



Y es que la trama de la serie no evita los temas profundos: los trata desde posiciones críticas, pero a la vez con humor. Pero, hablando de la unión, el actor también enfatizó el hecho de que 'The Boys' brinde oportunidades a todo tipo de actores sin importar su origen, especialmente en un momento en Estados Unidos en el que el racismo vuelve a dominar el debate público.

“Para mí es superimportante enseñar la diversidad en Hollywood, porque es un espejo del mundo en que vivimos. En nuestro mundo hay personas con diferencias de raza, de sexo, ¿cómo se identifican? ¿Cómo se expresan como humanos?”, apunta el actor, recordando su origen cubano.



Finalmente, Alonso promete la vigencia que tiene la serie en medio del panorama político de Estados Unidos y del mundo: “Esto lo filmamos en julio del año pasado, pero los paralelos que se van a ver entre la serie y lo que ha estado pasando hoy en día son increíbles”, concluyó.

Otros héroes irreverentes

'The Boys' no son el único grupo de héroes que se salen de la narrativa de los ‘intachables’ Superman o Capitán América. Quizá el que puso de moda esta personalidad antiheroica en el mundo del cine, después de los Watchmen, fue el Deadpool de Ryan Reynolds.



Pero también en plataformas digitales hay un par de ofertas que se asemejan en lo políticamente incorrectas a la serie de Amazon Prime y que estrenaron sus segundas temporadas hace poco. Por un lado, está 'The Umbrella Academy', la serie de Netflix que muestra las aventuras de una familia disfuncional que intenta salvar al mundo de sus propios errores.



Del lado de HBO Plus están los marginales de 'Doom Patrol', un grupo de fenómenos de DC Comics con varios complejos y problemas: casi todos adquirieron sus poderes en accidentes y los asumen más como secuelas dolorosas o consecuencias fatales que como dones que les proporcionó el destino.



