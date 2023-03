Un tema de plena actualidad en Colombia, la restitución de tierras, es el origen de Los reyes del mundo, un filme que narra "un viaje a tierra prometida" protagonizado por desplazados, que "también podrían ser inmigrantes en España", donde se estrena esta semana, porque "en todas partes hay quien busca donde estar a salvo".

En una entrevista con EFE en Barcelona (España), la directora colombiana Laura Mora (Medellín, 1981) explica que la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, con la que se alzó el pasado septiembre, ha sido el detonante de "un diálogo muy apasionante", tanto en su país como en otros, porque la película "parte de Colombia" pero le habla al mundo.

"En Colombia no vemos mucho cine propio -señala-, pero el premio hizo que la gente se interesara y el debate se abrió en muchos terrenos, pero sobre todo en los que están ahora en el centro de la discusión política, como el de la restitución de tierras".

Diferentes miradas

Sin embargo, en los muchos festivales que ha visitado la película su directora ha podido apreciar que la mirada del espectador europeo es "muy distinta y, de alguna manera, más libre, porque aunque se pueden perder ciertas lecturas ligadas a la realidad colombiana, se deja llevar por el viaje y su carga simbólica".

"Todos buscamos un lugar donde vivir seguros, aunque algunos tienen que atravesar por situaciones más difíciles que otros para conseguirlo", afirma.



Los reyes del mundo relata la historia de cinco chicos que viven en la calle en Medellín e inician un duro viaje hacia la localidad de la que es originario uno de ellos, porque le han sido restituidas las tierras que le quitaron por la fuerza a su familia.

Debates en torno a 'Los reyes del mundo'

Cuando Laura Mora empezó a trabajar en esta película en 2016 no se podía imaginar que fuera a tener lugar la revuelta social posterior y que llegaría al poder en su país un gobierno progresista con la restitución de tierras en su programa.



Este hecho ha puesto la película en el centro del debate político y ha sido recibida "de forma muy diferente por los diferentes sectores de Colombia, que es una sociedad muy polarizada", asegura.

"Algunos se han molestado mucho, porque los protagonistas son lo que ellos llaman 'cinco vagos', pero también ha habido debates interesantes sobre los muchos temas que aborda la película, como el racismo, los desplazados, los excluidos, la limpieza social o la masculinidad", añade.



Una lectura sobre el filme que ha gustado especialmente a la directora es la que se ha hecho desde la Universidad de Los Andes en su país, al calificar la película de "queer", "porque celebra la disidencia" y muestra "a cinco chicos que solemos ver sólo como hombres violentos desde otro registro, el de la ternura".

Episodios dolorosos

También hubo episodios desagradables, como el de las amenazas que ha sufrido recientemente la directora de un grupo que la ha intimidado con el apoyo de uno de los actores no profesionales que protagonizan el largometraje. "Al ganar la Concha de Oro algunos pensaron que estábamos ganando mucha plata y ocurrieron cosas muy dolorosas", relata.



A pesar de las muchas dificultades por las que ha pasado Mora y su equipo, con un rodaje muy duro en el Bajo Cauca en su país, la directora se siente orgullosa de Los reyes del mundo porque cree que está alcanzado su objetivo, que "no es solucionar problemas, sino plantearlos".



"Es una película política, porque todo buen arte es político -sentencia-, pero no está hecha desde la militancia ni desde el manifiesto. Ojalá el arte nos pueda poner ante un entendimiento más profundo del mundo que habitamos".

