Laura Londoño es una de las protagonistas de la versión más reciente de la producción de ‘Café con aroma de mujer’. La serie ha sido muy exitosa en la plataforma de streaming Netflix.



A lo largo del rodaje surgieron diversas polémicas alrededor de la relación de trabajo con su compañero de escena, el actor estadounidense de origen cubano, William Levy. Las polémicas no empañaron la química que lograron en la serie, pero han dado de qué hablar.

Recientemente, la actriz colombiana fue entrevistada por la revista ‘People’. Habló sobre las diferencias que tienen en sus métodos de trabajo y que de ahí surgieron sus problemas durante el rodaje.

En ocasiones, comentó, Levy llegaba a las grabaciones sin haber memorizado sus líneas, pues basaba su actuación en encontrar la sensación correcta por fuera de la escena.

“William me decía: ‘yo lo busco por fuera de la escena. Si la escena es incómoda, trato de generar esa incomodidad por fuera’”.

Esto a veces implicaba que la actitud del actor norteamericano cambiara con su compañera de reparto. Por tanto, ella terminaba confundida porque no entendía la actitud de Levy.

“Yo le decía: ‘pero ven acá, dime si vas a hacer eso, no me pongas a mí en esta situación que me siento incómoda’”, reveló Londoño. Su coprotagonista aseguraba que precisamente por eso era que no le podía avisar, pues debía crear la sensación de incomodidad para la escena.

La antioqueña explicó que la experiencia junto a Levy fue un proceso de adaptarse el uno al otro: “No es ni bueno ni malo. Es como conocerse, acoplarse y entender las formas”.

Hubo una situación en la que discutieron en el set. Según el presentador Ariel Osorio de ‘Lo sé todo’, “tenían una escena, William entró al set sin haber aprendido el guión y ella entró en cólera”.

Pese a esto, Laura Londoño expresó que volvería a trabajar con él en el futuro, pues argumenta que no es necesario volverse amigo íntimo de cada persona con la que trabaja.

