En los capítulos que se pasan por estos días, la actriz Laura Junco es feliz en su personaje de Mónica en la telenovela 'Te la dedico'.

La gente no quiere hablar, no quiere salir FACEBOOK

TWITTER

Después de un juicio en el que el esposo de su personaje, Raúl (Tiberio Cruz), fue declarado culpable de abuso físico y sexual, Mónica entendió que el amor verdadero estaba en Bernardo (Rafael Zea), ese joven autista que ella cuida y que no solo le ha enseñado lo bonito y bueno de la vida, sino que le permitió tejer una red de amigos.



“Representar a Mónica ha sido un honor”, dice Laura Junco, bogotana, pero también cuenta que en los peores momentos del personaje, cuando Mónica era ultrajada por Raúl, llegaba a su casa agotada.



“Aunque siempre he sido agradecida por el trabajo, debo confesar que las escenas con golpes y agresiones, a pesar de no ser reales, están a otro nivel y afectan mucho”.



De inmediato piensa en las mujeres que lo sufren a diario. “Cuando entró la historia de Mónica, me empezaron a llegar mensajes de agradecimiento, de hombres y mujeres, por contar lo que ellos vivían a diario”.



Sabe, por el trabajo de campo que hizo, que hay un poder sicológico detrás del abuso. “La gente no quiere hablar, no quiere salir. Todo eso se vio en Mónica, que empezó a interactuar con los amigos de Bernardo cuando llegó a su casa como su cuidadora. Es ahí cuando ve la importancia de la red de afecto que él tiene, así su familia no esté a su lado. Sus amigos conforman ese importante núcleo que las personas necesitan. Ella no pueda creer que haya tanto amor”, dice.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver esta publicación aquí).

(Tal vez quiera leer: Maluma, con M de moda).



De la violencia de género dice que aunque mucha gente no crea, está en un buen número de familias, “tanto física como sicológica. En mi familia hay muchas mujeres y la mayoría están solteras. Pienso que es porque siempre hubo un trato fuerte hacia ellas”.



Y cuenta que cuando tenía 17 años se enamoró de un hombre y con él sufrió una “violencia sicológica terrible. Me hacía sentir mal, las discusiones eran superaltas, hubo forcejeos. Hoy, a mis 30 años, me sorprendo por haber dejado que eso pasara”.



En el punto en el que comenzó la historia, “Mónica era sumisa, con su autoestima muy baja y ya no quería vivir. Pese a ser una gran trabajadora, estaba oscura, no quería estar en su casa. Luego llegó una luz cuando empezó a entender que merecía respeto y Bernardo y sus amigos se lo empezaron a ofrecer”.



La historia incluyó un embarazo no deseado y los libretos llevaron a Mónica a buscar ayuda para no tener ese hijo de una persona de la que siente repulsión, un hombre como Raúl, que no solo abusa de ella sino que le quita el dinero de su trabajo. “Ella pierde el bebé luego de la agresión de Raúl, que no solo la incluyó a ella sino también a su amiga Brenda” (Juanita Molina).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver esta publicación aquí).

El abuso tiene mucho que ver con no dejarnos ganar de quien nos quiere hacer daño y parar todo a tiempo FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: La exposición inmersiva y sensorial sobre Van Gogh llega a Bogotá)



L.aura Junco cree, con la experiencia de este personaje, que el país, pese a todo, ha dado pasos importantes. “La Línea Púrpura de la Secretaría de la Mujer es una gran ayuda. La gente puede llamar para pedir ayuda o asesoría. De a poquitos lo estamos logrando”, dice.



Este personaje ha llevado a la actriz a usar sus redes sociales para crear conciencia de la importancia de parar a tiempo el abuso.



Al 8 de marzo pasado, según cifras oficiales, se habían reportado 2.144 mujeres víctimas de violencia. Según datos de la Policía, al 23 de mayo habían sido asesinadas 420 mujeres en el país.



“El abuso tiene mucho que ver con no dejarnos ganar de quien nos quiere hacer daño y parar todo a tiempo. Si nos valoramos y nos rodeamos de personas bonitas, que nos merezcan, se puede ganar la batalla”.



Laura Junco ha tenido suerte en sus trabajos televisivos y teatrales, y ella es una conocedora del oficio. Empezó a hacer teatro en el colegio. Estudió en la Casa del Teatro Nacional y es maestra en Artes Escénicas del Politécnico Gran Colombiano.



En 'Café con aroma de mujer' representó a Margarita, una exguerrillera que tiene una segunda oportunidad, pero que en el fragor de la guerra pierde un hijo.



“Con Margarita pude hacerle un homenaje a mi mamá, que perdió un hijo y yo por mucho tiempo no entendí su dolor. Encarnar a alguien que ha vivido lo mismo ha sido la oportunidad más bonita de entenderla. Yo era muy niña cuando eso pasó y hoy sé que mi mamá es una gran guerrera de la vida, perder un hijo es algo muy fuerte”.



La pregunta es qué pasará entre Mónica y Bernardo. Laura Junco, que ya terminó las grabaciones de 'Te la dedico', no cuenta. Pero de su personaje queda claro que es una mujer que es capaz, a través del dolor, de aceptar el amor de una persona que en condición de autismo le abrió su corazón.

CULTURA

En Twitter: @CulturaET

También puede leer:

- Cuatro mujeres que fueron víctimas de Hollywood.

- 'El cartel de los sapos: el origen', llega a la televisión nacional.

- Friends: ¿Es real la leyenda urbana sobre Phoebe Buffay?