‘Actuar es una clase de tolerancia’: Laura Archbold

En San Andrés, donde nació y creció, Laura Archbold disfrutaba anualmente de la visita de actores y escritores que iban a los festivales de teatro y ferias del libro que organizaban sus papás, siempre interesados por la cultura.



“Y yo me metía en todos los talleres que había”, cuenta, especialmente en los de actuación, porque desde niña tuvo claro que quería dedicarse a ese oficio.

Luego vino su participación en el Concurso Nacional de Belleza, en el 2012 y pese a su eliminación siendo la favorita del público, esto no fue un bache en su vida.



“Era muy tímida y la exposición del concurso me ayudó mucho. Hay una Laura antes del reinado y otra después”, cuenta.



Pasado el concurso de belleza se fue un tiempo a México y luego regresó al país, a estudiar diseño industrial, mientras se desempeñaba como modelo de Stcock Models.



Sus planes eran irse a Nueva York, a estudiar actuación, pero un día le propusieron hacer un casting y aunque lo dudó, también se dijo: “Bueno, lo peor que me puede pasar es que yo resulte un hueso y no pase la prueba”.

Pero no salió un ‘hueso’. Se ganó un personaje de la serie ‘Niche’, donde fue Celmira Lozano, una caracterización no muy grande pero que le dio pie para empezar a crecer.



Ahora estará en la nueva versión de ‘Café, con aroma de mujer’, basada en la telenovela escrita por Fernando Gaitán, donde será Paula Vallejo, una de las hermanas del protagonista.



Archbold, nacida el 28 de septiembre de 1989, tenía cinco años cuando salió al aire el ‘Café’ de Gaitán, en 1994, con Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, como protagonistas, una producción que paralizó el país en su momento.



Tiene muy pocos recuerdos de la telenovela, pero con los años fue valorando la importancia de esta producción, que les abrió la puerta a muchos actores y producciones colombianas en el exterior, que dio otra imagen del país a través de un producto tan representativo como el café.



Su personaje fue interpretado en su momento por Lina María Navia. Pero la Paula Vallejo de hoy es muy distinta.



Laura Archbold cuenta que su ‘casting’ fue largo. “Audición tras audición, en un momento lo vi muy lejano”, dice, y con la pandemia, el inicio de las grabaciones se retrasaron. “Pero al fin fue mío y con mucho esfuerzo lo conseguí”, agrega.



Como los tiempos cambian y la libretista de esta versión, Adriana Suárez –que siempre aclara que está haciendo un libreto basado en el ‘Café’ de Gaitán–, se ha dedicado a empoderar más los personajes femeninos y en esta versión, Paula Vallejo será una ‘millennial’ trabajadora a la que le gustan las redes sociales y es creadora de contenidos.



“Lo maravilloso de esta historia son los universos, todos importantes. Paula tiene una carga dramática fuerte pues no es muy de buenas en el amor, ese es su problema”.



Archbold no tenía aproximación con el Eje Cafetero, donde se graba la mayor parte de la producción. “Más allá de que me gusta el café y su olor, en estos días he aprendido muchas cosas, pero entre más conozco, más me doy cuenta de todo lo que me falta por saber de este universo”, agrega.



Después de su participación en ‘Niche’, la sanandresana estuvo en ‘La Niña’, donde hizo el papel de Natalia Villamizar, “más largo, que me dio más exposición”. También hizo la película ‘Malcriados’, dirigida por Felipe Martínez y producida por Dynamo.

Ahora, para su personaje de Paula Vallejo ha tenido como preparadora a la actriz y formadora de actores Victoria Hernández. Mientras vivió en Los Ángeles hizo varios cursos y redujo el acento, con el fin de tener papeles internacionales. De hecho, hace parte de una agencia en Estados Unidos.



En su camino ha aprendido que “actuar es una clase de tolerancia diaria mientras estás haciendo un personaje, porque tienes que asumir sus características y además divertirte y gozarte tu trabajo, cuenta”



Por ahora, además de su trabajo en ‘Café’, se preocupa por lo que pasan sus coterráneos en las islas y de su familia, que vive en San Andrés.



“He llorado mucho por lo que pasó con Iota, pero tengo la obligación de admirar la resiliencia de los isleños, de sentir la fortaleza de quienes están allá”, sigue.



Por eso, hace parte de la fundación Providencia Renace, que busca la reconstrucción de las casas de una manera sostenible, “sin olvidar lo importante que es la cultura del archipiélago, de todo su patrimonio, que ha sido reconocido. Hay que cuidar la ancestralidad, los saberes, los lugares, todo”, afirma.



Sabe que hay abandono, que este es un asunto regional y nacional, que fue además terrible ver cómo el covid-19 llegó a las islas en los barcos que llevaban los alimentos, pero también que ella puede ayudar mucho.



Por eso no deja de trabajar desde el Eje Cafetero, y en cada descanso está pendiente de su gente en las islas.



