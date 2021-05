Laura Acuña vuelve a la pantalla con sala dominguera propia

En momentos difíciles, tanto por la pandemia como por los graves hechos sociales que suceden en el país, Laura Acuña y Cristina Estupiñán decidieron presentar una propuesta y lanzaron el 9 de mayo, a través de YouTube, el programa La sala de Laura Acuña.

Desde hace algunos meses, la conductora y la reconocida periodista de entretenimiento vienen trabajando en este proyecto, cuyos capítulos serán lanzados los domingos a las 6 p. m.



Estupiñán cuenta que el programa “es un espacio de entrevistas a personajes del entretenimiento nacionales e internacionales, con esas historias de vida y hechos que solo allí tocarán”.



Sus primeros invitados fueron el comediante Alejandro Riaño y su esposa, y la cantante y actriz Flora Martínez.



Riaño habló no solo de su trabajo y de su compromiso artístico en estos días tan difíciles para el país, sino de su fundación y de todo lo que esta ha logrado impactar.



En opinión de Laura Acuña, esta propuesta tiene “no solo a muchas personalidades del espectáculo con carreras consolidadas y empezando su camino, sino también emprendedores. Nuestra idea no solo es entretener y divertir, que es algo muy importante, sino que cada una de nuestras historias inspire”.



La reconocida presentadora, que durante muchos años estuvo en el Canal RCN en espacios como Muy buenos días y la franja de entretenimiento y la sección El semáforo, en los informativos, agrega que se siente muy bien con este nuevo programa. “Cristina y yo, cada una por su lado, veníamos pensando en algo parecido. Y gracias a los momentos individuales nos juntamos, porque estoy convencida de que todo en compañía es mucho mejor”, continúa la también abogada, nacida en Bucaramanga.



Ambas saben que hacer el programa en estos momentos requiere mucho esfuerzo. “Por eso, tenemos distintos sets con todas las medidas de seguridad para que los invitados se sientan protegidos en este show amable y entretenido”, comenta Cristina Estupiñán, quien hasta hace poco estuvo a cargo de la sección de entretenimiento de RCN.



Y aunque para ella las cámaras no son ajenas, para este formato ha tenido que entrenar mucho. “Es una experiencia nueva, pero estoy al lado de Laura, que es una maestra en ese aspecto, y hacemos un buen complemento”.



Acuña, reconocida además como influenciadora, tiene 4 millones de seguidores en Instagram y suma más de dos millones en otras redes.



